Yeni iPhone Özelliği, Android'e Geliyor!

Haziran ayındaki WWDC 2024 etkinliğinde Apple Intelligence çatısı altında duyurusu gerçekleştirilen özelliklerden birisi de, iPhone'un telefon görüşmelerini kaydetmesi, yazıya dökmesi ve bununla da sınırlı kalmayarak bir özetini çıkarması oldu.

Google, iPhone Arama Kaydetme Özelliğini Kopyalıyor!

iOS 18 Beta sürümleri yayınlanmış olsa da Apple Intelligence henüz kullanıma sunulmadığı için bu özelliği test edemiyoruz. Diğer yandan bir Android kullanıcısıysanız ve iPhone'lara gelecek bu özelliği çok beğendiyseniz, Android'e gelecek olması sizi sevindirecek.

X yani eski adıyla Twitter'da paylaşılan bilgilere göre Google "Çağrı Notları" olarak adlandırdığı yeni bir yapay zeka özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik telefon görüşmelerini kaydetme ve yazıya dökme imkanı sunacak.

iPhone'lardaki gibi konuşmanın özetini çıkarmaktan bahsedilmiyor fakat yapay zeka desteğiyle bir özet çıkarma imkanı sunmak Google için zor olmaz.

Hali hazırda Google'ın buna oldukça hakim olduğunu da söyleyebiliriz: Gemini Nano'nun etkinleştirildiği bir Google Pixel 8 telefonda, gerçek hayattaki bir konuşmayı kaydedebiliyor ve yazıya dökebiliyorsunuz. Üstelik bu internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan yapılıyor.

Google yeni sunacağı bir özellik ile bu teknolojiyi telefon görüşmelerine uyarlamış olacak. 13 Ağustos tarihinde tanıtılacak olan Google Pixel 9 serisi ile duyurulmasını beklediğimiz bu özelliğin Google Pixel 8 modellerine de gelmesini bekliyoruz.