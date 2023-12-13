Yeni iPhone Özelliği, Hırsızlara Karşı Ekstra Güvenlik Katmanı Ekliyor!

Apple'ın iOS 17.2'yi yayınlamasının ardından ilk iOS 17.3 geliştirici beta sürümü de yayınlandı ve yeni sürüm, iPhone hırsızlarına karşı koruma sağlayacak yeni bir özellik içeriyor.

Çalınan Cihaz Koruması, suçluların normalde cihazın sahibiyle ilişkili olmayan bir konumda bulunan bir iPhone'u çalıştırmak için çalıntı bir iPhone parolası kullanmasını önlemek için belirli araçlar kullanıyor.

Bir iPhone böyle bir konumdaysa ve Çalınan Cihaz Koruması etkinleştirilmişse, telefon belirli işlemlerin yapılmasına izin vermeden önce Face ID veya Touch ID kullanılmasını istiyor.

Çalınan Cihaz Koruması'na Bağlı Yeni Değişiklikler

Yeni güncellemeyle birlikte bir iPhone olağandışı bir konumdayken, Face ID veya Touch ID gerektiren eylemler arasında cihazda depolanan parolaları görüntüleme ve telefonu silme de yer alıyor.

Artık yeni bir Apple ID parolası oluşturulurken bir saatlik bir gecikme istenecek. Bir saatin ardından parolayı değiştirmek için Face ID ya da Touch ID gerekecek. Bu gecikme aslında telefon sahibine telefonunun çalındığını bildirmesi için zaman kazandırıyor.

Çalınan Cihaz Koruması etkinleştirildiğinde aşağıdaki eylemler Face ID veya Touch ID gerektirecek.

iCloud Anahtar Zinciri'nde kayıtlı parolaları veya geçiş anahtarlarını görüntüleme/kullanma

Yeni bir Apple Card için başvurma

Apple Card sanal kartını görüntüleme

Kayıp Modu'nu kapatma

Tüm içeriği ve ayarları silme

Cüzdan'da belirli Apple Cash ve Tasarruf işlemlerini gerçekleştirme

Safari'de kaydedilen ödeme yöntemlerini kullanma

Yeni bir cihaz ayarlamak için iPhone'unuzu kullanma

Aşağıdaki işlemler Face ID veya Touch ID gerektirecek ve son işlem bir saat ertelenecek.

Apple Kimliği parolanızı değiştirme

Güvenilen cihaz, güvenilen telefon numarası, Kurtarma Anahtarı veya Kurtarma Kişisi ekleme veya kaldırma dâhil olmak üzere belirli Apple Kimliği hesabı güvenlik ayarlarını güncelleme

iPhone parolanızı değiştirme

Face ID veya Touch ID ekleme veya kaldırma

Bul özelliğini kapatma

Çalınan Cihaz Koruması'nı kapatma

Apple yaptığı açıklamada yeni özellikle ilgili şunları söyledi:

"Kullanıcı aygıtlarına yönelik tehditler gelişmeye devam ettikçe, kullanıcılarımız ve verileri için güçlü yeni korumalar geliştirmek üzere durmaksızın çalışıyoruz. iPhone veri şifreleme konusunda uzun süredir sektörde lider konumda ve bir hırsız, kullanıcının parolasını bilmeden çalınan bir iPhone'daki verilere erişemez. Hırsızın kullanıcının parolayı girdiğini görüp cihazı çalabildiği nadir durumlarda, Çalınan Cihaz Koruması gelişmiş yeni bir koruma katmanı ekliyor."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.