Yeni Joker Filminden İlk Fotoğraf Geldi!

Dünya genelinde çok sayıda DC hayranı tarafından beklenen yeni Joker filmi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Joker: Folie à Deux isimli filmden ilk görüntü paylaşıldı. Yayımlanan fotoğraf, heyecan seviyesini arttırdı.

İlk Joker filmi 2019 yılında vizyona girmişti ve tüm dünyada çok fazla sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilmişti. 8,4 IMDb puanı ile dikkat çeken filmin büyük beğeni toplaması sonucunda ikinci film için hazırlıklara başlanmıştı.

Yeni Joker Filmi İçin İlk Görüntü Paylaşıldı

Joker: Folie à Deux isimli filmden bir görüntü paylaşıldı. Filmin yönetmenliğini üstlenen Todd Phillips'in resmi Instagram hesabı üzerinden yayımlanan fotoğrafta Joker olarak tanıdığımız Arthur Fleck'in tıraş olurken görüyoruz.

Arthur Fleck'in Arkham Asylum'daki ilk görüntüsü kısa süre içerisinde 162 bini aşkın beğeni aldı. Binlerce yorum yapılan fotoğrafa aşağıdan göz atabilirsiniz.

Joker: Folie à Deux (Joker 2) Oyuncuları

Joaquin Phoenix

Brendan Gleeson

Catherine Keener

Jacob Lofland

Lady Gaga

Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in yanı sıra Brendan Gleeson, Catherine Keener ve Jacob Lofland'in yer alacağı biliniyor. Aktarılan bilgilere göre Harley Quinn karakterini Marget Robbie yerine Lady Gaga canlandıracak.

Joker: Folie à Deux (Joker 2) Çıkış Tarihi

Joker'in hikâyesini konu alan Joker: Folie à Deux isimli filmin 2024 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

Joker: Folie à Deux filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk film kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.