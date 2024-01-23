Yeni Jurassic World Filmi Geliyor: İlk Detaylar Geldi!

Jurassic World serisinin yeni filminin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı.

Jurassic Park'ın orijinal senaristi David Koepp'in Universal'da yeni bir Jurassic World filmi için çalışmalara başladı. Koepp, 1993 tarihli ilk iki filmi ve 1997 tarihli Kayıp Dünya'yı Michael Crichton'ın romanlarından uyarlamıştı.

Yeni Jurassic World Filmine Dair İlk Detaylar

Proje, seride yeni bir dönem başlatmayı amaçlayan yepyeni bir hikâyeye sahip olacak ancak Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum da dâhil olmak üzere önceki yıldızlardan herhangi birinin seriye geri dönüp dönmeyeceği belirsiz.

"Jurassic" filmleri Universal'ın en kazançlı serilerinden biri ve tema parklarından oyuncak lisanslarına kadar çok daha geniş bir finansal ekosistemi besliyor. Serinin toplam hasılatı, enflasyondan arındırılmamış hâliyle küresel gişede 6 milyar doları geçmeyi başarmıştı. Serinin altıncı ve en son filmi olan 2022 yapımı "Jurassic World Dominion" dünya çapında 1 milyar dolar hasılatı aşmıştı.

Serinin en son filmi Jurassic World Dominion'ın sonu, yeni devam filminin neyi konu alacağını gösteriyordu. Film, dinozorların Dünya'da dolaşması ve insanlarla bir arada yaşamasıyla sona eriyor, bu da filmin kesinlikle kaldığı yerden devam edebileceği anlamına geliyor.

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