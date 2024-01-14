Wi-Fi ve Bluetooth Tarih mi Oluyor? Yeni Kablosuz İletişim Teknolojisi Geliyor!

Ixana, bilgisayar donanımı ve bileşenleri kategorisinde ödüllendirilen Wi-R çipi ile Vücut Alanı Ağı (BAN) kullanarak enerji tüketimini, Bluetooth ve WiFi'ye kıyasla 100 kat düşürdüğünü belirtiyor.

4 Mbps hızında çalışan Wi-R, sürekli sağlık izleme, genişletilmiş gerçeklik deneyimleri ve sezgisel insan-bilgisayar etkileşimleri gibi yeni olanaklar sunuyor.

Ixana'nın CEO'su, geliştirdikleri çipin pil ile çalışan cihazlarda dağıtılmış hesaplama yoluyla karmaşık algoritmaların daha verimli bir şekilde çalışmasına imkan tanıyarak, yeni bir çağ başlatacağını ifade etti.

Wi-R, geleneksel radyo dalgası tabanlı kablosuz iletişimden farklı olarak sinyali doğrudan insan vücuduna aktarıyor. Bu yaklaşım, gelişmiş güvenlik ve üstün enerji verimliliği avantajları sunuyor.

Ixana'nın temsilcisi, teknolojiyi şu şekilde açıklıyor: "İnsan vücuduna bağlandığından çok özel bir ağ oluşturuyor. Vücudun içindeki her şey iletişim kurabilirken, dışarıdaki her şey sinyale karşı neredeyse kör kalıyor. Bu, iletişim için güvenli bir kanal sağlıyor."

Yüksek enerji verimliliğine sahip bu yeni çip, giyilebilir cihazlarda uzun pil ömrü sunarak Nesnelerin İnterneti (IoT) sektöründe çeşitli kullanım alanlarına olanak tanıyor.

Ayrıca insan vücuduyla bağlantılı sinyallerin diğer radyo dalgalarından daha güvenli olduğunu vurgulayarak, teknolojinin tamamen güvenli bir şekilde tasarlandığını belirtti.

Wi-R çipinin önemli bir özelliği, vücuttaki cihazların etkili bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmasına imkan tanıyan dağıtılmış hesaplama özelliğine de sahiptir.

Bu özellik, örneğin vücuda takılan gözlüklerden canlı video akışı gibi yenilikçi uygulamalara olanak tanırken, Ixana, daha yüksek hız gereksinimlerini karşılamak için 20 Mbps'lik bir versiyon üzerinde çalıştıklarını belirtiyor.