Yeni Karayip Korsanları Filminin Çekimleri Yakında Başlıyor: Hikaye Tamamlandı!

Bir dönemin efsanevi film serilerinden Karayip Korsanları'nın yeni yapımı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar yeni filmin çekimlerinde çok yakında başlanacağını iddia ediyor. Detaylar haberde.

Yeni Karayip Korsanları Filminin Çekimleri 2025'te Başlıyor

Zamanının en sevilen serilerinden Karayip Korsanları yakında Disney tarafından tekrardan canlandırılacak. Ünlü stüdyo, bir süredir serinin devamı için iki farklı yapım için çalışmalarını sürdürürken, gelen son haberler birinin neredeyse çekim aşamasında olduğunu işaret ediyor.

Hollywood kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, yaklaşan yapımları içeren bir prodüksiyon listesinde yeni Karayip Korsanları filminin de yer alıyor. Kaynalar, listedeki bilgiler ışığında filmin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını bildiriyor. Ayrıca, çekimlerin tahmin edileceği üzere Karayipler'deki St. Vincent adasında gerçekleştirileceği aktarılıyor.

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın, senaristliğini Jeff Nathanson'ın üstleneceği yeni film hakkında bilinenler oldukça az. Ancak daha önceki duyumların aksine yapımda ünlü oyuncu Johnny Deep'in yer almayacağı ve filmin bir yeniden yapım olacağı söyleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Karayip Korsanları filmi başarılı olacak mı? Yorumlarda buluşalım...