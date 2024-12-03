Merakla Beklenen Katlanabilir iPhone'un Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı: Piyasayı Alt Üst Edecek!

Henüz birkaç yıl çnce hayatımıza giren katlanabilir akıllı telefonlar günümüzde popülerliğini iyiden iyiye arttırmış durumda. Öyle ki, neredeyse her bilindik markanın piyasada en az bir adet modeli var. Öte yandan teknoloji devi Apple bu konuda bir istisna.

Uzun bir süredir katlanabilir bir akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini iddia eden Apple'ın bu alanda hiç de acele etmediğini söyleyebiliriz. Ancak gelen son haberler şirketin katlanabilir telefon projesinde ilerleme kaydettiği yönünde.

Katlanabilir iPhone 2026'da Piyasaya Sürülecek

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü analistlere göre, dev şirket teknolojiseverlerin uzun bir süredir beklediği katlanabilir iPhone modelini geliştirmeye başladı. Söylentiler, daha önce ortaya çıkan iddialara benzer şekilde yeni cihazın 2026'da çıkış yapacağını işaret ediyor. Özellikle Apple'ın katlanabilir telefonunu söz konusu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya süreceğini söyleyen iddiaların daha kuvvetli olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte pek çok sektör araştırmacısı, Apple'ın yeni ürünü ile birlikte satışların hala istenilen seviyeye erişemediği katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceğine inanıyor. Zira, şirket akıllı telefon başta olmak üzere giriş yaptığı pek çok sektörde sadık bir müşteri kitlesi yaratmayı başardı.

Bu bağlamda analistler, katlanabilir iPhone'un piyasaya sürüleceği 2026 yılında pazarın yüzde 30 oranında büyüme kaydedeceğini öne sürüyor. 2027 ve 2028 yıllarında ise söz konusu oranın yüzde 20 seviyelerinde kalabileceği ortaya atılan iddialar arasında.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple sahidende yeni cihazıyla geç katıldığı katlanabilir akıllı telefon dünyasında fark yaratabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.