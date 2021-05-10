Yeni Kılıç Dişli Kedi Türü Keşfedildi!

Bilim insanları, fosilleri karşılaştırma tekniklerini kullanarak yeni bir kılıç dişli kedi türü tanımlandı. Şimdiye kadar tespit edilmiş türünün tüm örneklerinden daha büyük olan tür, Machairodus Lahayishup olarak tanımlandı.

Türünün diğer örneklerine kıyasla çok daha büyük olan Machairodus Lahayishup türünün yeni yapılan çalışmalarına göre 274 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor. Yeni keşfedieln türün Kılıç dişli kaplan olarak tanımlanan Smilodon'un en eski akrabalarından biri olduğu düşünülüyor.

Yeni Kılıç Dişli Kedi Türü Nasıl Keşfedildi?

Science Alert'taki habere göre Oregon, Idaho, Teksas ve Kaliforniya'daki müzelerde yer alan toplamda yedi fosilin üst kolları ve dişleri de dahil olmak üzere birçok yeri incelendi. İncelenen fosiller, yeni türün tanımlanması için karşılaştırmada kullanıldı.

Gonzaga Üniversitesinden Paleobiyolog John Orcutt, söz konusu türü Kuzey Amerika'nın batısındaki müzeler sayesinde ortaya çıkarıldığını belirtti. Kedi türlerinin oldukça büyük olduğuna dikkat çeken Orcutt, geçmişte bu türlerin sahip olduğu kemiğin boyutu ve anatomisinin bir ipucu değerinde olmadığına ancak şu anda ellerinde yeterince bilgi olmasının ana nedeni olduğunu belirtti.

Fosillerin yaşı ve boyutu, araştırmacılara başlamak için iyi bir yol sundu. Araştırmacılar daha sonra fosiller arasındaki benzerlikleri ve diğer kedi türlerinden farklılıkları bulmak için dijital yöntemlere başvurdu.

Elde edilen benzerlikler, onların aynı dev bir kediye ait olduğuna ve bu kedinin daha önce tanımlanmamış bir tür olduğuna işaret etti. Araştırmacılara göre kılıç dişli kedilerin birbirleriyle tam olarak ne zaman ilişki içerisinde olmaya başladığını tespit etmek oldukça zordu ancak fosillerin dişleri sayesinde bazı bulgulara ulaşılabildi.

Yeni Keşfedilen Tür Bugünün Aslanlarından Daha Güçlüydü

Bu tür kedilerde avlanmak için üst kollar çok büyük öneme sahip. Çalışmada keşfedilen en büyük üst kol, günümüzdeki aslanların sahip olduğundan yaklaşık 1,4 kat daha büyüktü. Bu da Machairodus Lahayishup'ın aslında ne kadar büyük, ağır ve güçlü olduğuna dair bazı bilgiler sağlıyor.

Ohio Eyalet Üniversitesinden Pateontolog Jonathan Calede, söz konusu türdeki kedilerin bizon büyüklüğündeki hayvanlardan avlandığını düşündüklerini belirtti. Calede ayrıca bu türün o dönemde yaşayan en büyük kedi olduğunu söyledi.

O dönemde bol miktarda bulunan başka bir hayvan da gergedanlardı. Bu türün avlandığı hayvanların bu nedenle ağırlıklı olarak gergedanlar olması muhtemel.

Milyonlarca yıl öncesinde yaşananları öğrenmek, geçmişte yaşayan türler hakkında bilgi edinmek oldukça zor. Araştırmacıların tür hakkında daha ayrıntılı olarak bilgi sahibi olabilmesi için bu nedenle daha fazla bulguya ihtiyacı var.

Büyük kedi türlerinin daha önce özellikle Asya ve Afrika'da yaşamış olduğunu belirten Calede, ortaya çıkan bulgular sayesinde Kuzey Amerika'da da dev bir kılıç dişli kedi yaşadığının ortaya çıktığını ifade etti.