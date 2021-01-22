Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığına Dikkat: Bu Mesajı Sakın Açmayın!

Koronavirüs aşı dolandırıcılığı, aşılama sürecinin başlaması ile beraber ortaya çıktı. Kötü niyetli kişiler, vatandaşları dolandırmak için yeni bir yöntem uyguluyor. Dolandırıcılar tarafından vatandaşlara gönderilen mesajlara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.
Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığı: Aşı Sıranız Geldi Mesajını Açmayın
Ülkemizde "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. 22 Ocak itibarıyla 1 milyon 160 bin’i aşkın kişiye aşı yapıldı. COVID-19 aşısı öncelik sırasına göre yapılıyor fakat kötü niyetli kişiler, vatandaşları kandırmak için yeni yöntemler deniyor. Dolandırıcıların vatandaşlara “Aşı sıranız geldi” konulu kısa mesajlar göndermeye başladığı ortaya çıktı.
Dolandırıcıların vatandaşlara gönderdikleri kısa mesajda “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadeleri yer alıyor. Randevu oluşturmak amacı ile mesajda bulunan bağlantıya tıklayan vatandaşlar, açılan sayfada kişisel bilgilerini girdikleri takdirde tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Vatandaşların inanması için mesajlarda, sosyal medya reklamlarında, web sitelerde ve e-postalarda resmi kurum ismi ve logoları kullanılıyor.
COVID-19 Aşı Dolandırıcılığından Nasıl Korunulur?
Siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. “Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi aşılama gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır” dedi. Akkoyunlu, insanların dikkat etmesi gereken kısımları şu şekilde sıraladı:
- “Bir SMS, sosyal medya reklamı, web sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, e-posta adresinin meşru olduğu anlamına gelmez.”
- “Size gönderilen bir dosyanın PDF ya da resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.”
- “E-posta sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama e-postasıdır.”
- “Birden fazla resmi kaynaktan bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri resmi kurumların web sitesine girerek kontrol edin.”
- “Bu tür saldırılardan korunmak istiyorsanız, bütün cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın. Böylece sizin için daha önemli olana, ailenizi güvende tutmaya odaklanabilirsiniz.”
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