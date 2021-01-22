Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığına Dikkat: Bu Mesajı Sakın Açmayın!

Koronavirüs aşı dolandırıcılığı, aşılama sürecinin başlaması ile beraber ortaya çıktı. Kötü niyetli kişiler, vatandaşları dolandırmak için yeni bir yöntem uyguluyor. Dolandırıcılar tarafından vatandaşlara gönderilen mesajlara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüs Aşı Dolandırıcılığı: Aşı Sıranız Geldi Mesajını Açmayın

Ülkemizde "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. 22 Ocak itibarıyla 1 milyon 160 bin’i aşkın kişiye aşı yapıldı. COVID-19 aşısı öncelik sırasına göre yapılıyor fakat kötü niyetli kişiler, vatandaşları kandırmak için yeni yöntemler deniyor. Dolandırıcıların vatandaşlara “Aşı sıranız geldi” konulu kısa mesajlar göndermeye başladığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların vatandaşlara gönderdikleri kısa mesajda “Aşı sıranız geldi. Kaydınızı tamamlamak ve randevu oluşturmak için xxxxxx bağlantısına tıklayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı B001” ifadeleri yer alıyor. Randevu oluşturmak amacı ile mesajda bulunan bağlantıya tıklayan vatandaşlar, açılan sayfada kişisel bilgilerini girdikleri takdirde tüm bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Vatandaşların inanması için mesajlarda, sosyal medya reklamlarında, web sitelerde ve e-postalarda resmi kurum ismi ve logoları kullanılıyor.

COVID-19 Aşı Dolandırıcılığından Nasıl Korunulur?

Siber güvenlik uzmanı Alev Akkoyunlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. “Kısa mesajlar, sosyal medya reklamları, sahte internet siteleri, e-postalar ve direkt aramalar da dahil olmak üzere çeşitli kimlik avı tekniklerini kullanmaya çalışan siber dolandırıcıların hepsi kişisel bilgilerinizi çalmaya veya sizi aşılama gibi herkesin beklediği oldukça önemli süreçleri manipüle ederek kandırmaya çalışır” dedi. Akkoyunlu, insanların dikkat etmesi gereken kısımları şu şekilde sıraladı: