Kaspersky Internet Security 2021
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 295,148
- DOSYA BOYUTU 2.80 MB
- Üretici Kaspersky Lab
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Kaspersky Internet Security 2021, PC, Mac ve mobil cihazlarda gizliliğiniz ve paranızı koruyan gelişmiş güvenlik ve antivirüs paketi.
Kaspersky Internet Security 2021, virüs, solucan, casus yazılım, fidye yazılımı ve diğer yaygın tehditlere karşı üst düzey koruma sağlar. Ayrıca Kaspersky VPN sayesinde gezinme işlemlerinizi gizlerken, fotoğraf, mesaj ve banka bilgilerinizi hacker'ların ulaşamayacağı bir yerde saklarsınız. Kaspersky Internet Security ücretsiz deneme sürümü, Kaspersky Safe Kids, Kaspersky VPN Secure Connection uygulamalarını da içerir.
Günümüzün sürekli kabuk değiştiren tehditlerine karşı, bulut temelli hafif ve etkili savunma ve koruma mekanizmasıyla savaşıyor. Sanal bankacılık ve sanal alışveriş hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar için Kaspersky Internet Security, ekstra güvenlik önlemleriyle donatılmış.
Kaspersky Anti-Virus'ün tüm özelliklerini barındıran Internet Security, internette güvenli bir şekilde dolaşmanızı sağlayarak bilgisayarınızı ele geçirmeye çalışan siber suçlulara karşı bilgisayarınızı korur.
Kaspersky Internet Security 2021, sunduğu birçok yenilik ve geliştirilmiş birçok özelliği ile eşsiz koruma sunar ve sisteminizi her türlü tehlikeye karşı korurken aktivitelerinizi de güvene alır:
- Güvenlik: Virüslere, fidye yazılımlarına ve daha fazlasına karşı koruma
- Performans: Sizi yavaşlatmadan korur.
- Basitlik: Güvenliği basitleştirir, kurulumu ve kullanımı kolaydır.
- PC, Mac ve Mobil: Tüm kombinasyonlarda uyumlu cihazlarınızı korur.
- Gizlilik: PC ve Mac'te web kamerasının ele geçirilmesini engeller ve gezinmeyi gizler. Kimlik avını engeller.
- Para: PC ve Mac'te online işlemleri korumak için şifrelenmiş tarayıcıyı başlatır.
Kaspersky Internet Security
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Kaspersky Lab
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Kaspersky Internet Security for Mac, macOS işletim sistemli bilgisayarlar için gelişmiş güvenlik programıdır.
Kaspersky Internet Security, Mac bilgisayar kullanıcıları için gelişmiş güvenlik programıdır. Gerçek zamanlı koruma sağlayan antivirüs, kimlik avı koruması, performans optimizasyonu, ödeme koruması, hızlı VPN, reklam engelleyici, internette gizli gezinme, web kamerası koruması, yetişkin içeriği engelleme, ekran süresi yönetimini tek pakette sunuyor.
Kaspersky Internet Security Mac İndir
Apple’ın işletim sistemi macOS’in Windows’tan daha güvenilir olduğu kanısı vardır. macOS için zararlı yazılım çok az görülse de bu, Mac işletim sistemlerinin korunmaya ihtiyacı olmadığı anlamına gelmez. Çünkü Mac bilgisayar kullanıcıları için tek çevrimiçi tehdit zararlı yazılımlar değildir. Hacker’lar kullanıcıları e-posta aracılığıyla gerçeğiyle birebir profesyonelce hazırlanmış web sitelerine yönlendirerek bankacılık bilgilerini, sosyal medya hesaplarını, e-posta adreslerini ve diğer hesaplarını çalabilir. Kaspersky Internet Security for Mac, sadece kimlik avı saldırılarına karşı korumaz, bankacılık işlemlerinizi yaparken veya alışveriş sitelerinde online ödeme sayfalarında güvenli para modunu aktif ederek ek koruma sağlar. Ebeveynler için çocuklarının internette geçirdikleri zamanı, girebilecekleri/giremeyecekleri internet sitelerini belirlemelerini sağlayan Aile Kontrol modu da sunar.
Mac işletim sistemlerinde zararlı yazılımlara karşı tam koruma sağlayan Kaspersky Internet Security for Mac, şu güvenlik özelliklerine sahiptir:
- Gerçek zamanlı antivirüs - Kötü amaçlı yazılım, fidye yazılım ve casus yazılımların yanı sıra dosyasız saldırılar gibi karmaşık tehditlere karşı korur.
- Kimlik avı koruması - Siber suçlular tarafından kimlik bilgilerinizi ve paranızı çalmak için oluşturulan sahte siteler ve e-postalara karşı korur.
- Performans optimizasyonu - Cihazlarınızın hızlı ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur.
- Ödeme koruması - Bankacılık düzeyinde şifrelemeyle çevrimiçi alışverişlerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi güvende tutar.
- Akıllı ve hızlı VPN - Çevrimiçi faaliyetlerinizi gizler ve siber suçluların her gün 300MB’a kadar verilerinizi çalmasını engeller.
- İnternette gizli gezinme - Web siteleri ve sosyal ağ platformlarının Mac bilgisayarınızda etkinliklerinizi ve verilerinizi izlemesini engeller.
- Web kamerası koruması - Mac’te hacker’ların web kameranızı ve mikrofonunuzu kontrol ederek sizi izlemesini önler.
- Yetişkin içeriği engelleyici - YouTube dahil çocuklarınızın yetişkinlere yönelik videolar, kumar, şiddet gibi zararlı web sitesi içeriklerini görmelerini engeller.