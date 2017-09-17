Kaspersky Internet Security 2021, PC, Mac ve mobil cihazlarda gizliliğiniz ve paranızı koruyan gelişmiş güvenlik ve antivirüs paketi.

Yeşim Halıcı - 7 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kaspersky Internet Security 2021, virüs, solucan, casus yazılım, fidye yazılımı ve diğer yaygın tehditlere karşı üst düzey koruma sağlar. Ayrıca Kaspersky VPN sayesinde gezinme işlemlerinizi gizlerken, fotoğraf, mesaj ve banka bilgilerinizi hacker'ların ulaşamayacağı bir yerde saklarsınız. Kaspersky Internet Security ücretsiz deneme sürümü, Kaspersky Safe Kids, Kaspersky VPN Secure Connection uygulamalarını da içerir.

Günümüzün sürekli kabuk değiştiren tehditlerine karşı, bulut temelli hafif ve etkili savunma ve koruma mekanizmasıyla savaşıyor. Sanal bankacılık ve sanal alışveriş hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar için Kaspersky Internet Security, ekstra güvenlik önlemleriyle donatılmış.

Kaspersky Anti-Virus'ün tüm özelliklerini barındıran Internet Security, internette güvenli bir şekilde dolaşmanızı sağlayarak bilgisayarınızı ele geçirmeye çalışan siber suçlulara karşı bilgisayarınızı korur.

Kaspersky Internet Security 2021, sunduğu birçok yenilik ve geliştirilmiş birçok özelliği ile eşsiz koruma sunar ve sisteminizi her türlü tehlikeye karşı korurken aktivitelerinizi de güvene alır: