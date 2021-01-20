Yeni Koronavirüs Belgeseli Yayımlandı: Çin Tüm Dünyayı Kandırmış!

Yeni koronavirüs belgeseli, Çin hükümetinin yeni tip koronavirüs salgını konusunda tüm dünyayı nasıl kandırdığını gözler önüne serdi. COVID-19 hakkında bilinmeyen gerçeklerin yer aldığı belgeselde Vuhan’da görevli sağlık çalışanlarının da açıklamaları bulunuyor. İngiltere televizyonlarında yayımlanan belgesel ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Belgeseli Gerçekleri Ortaya Çıkardı

Çin, Vuhan’daki ilk COVID-19 vakalarını 12 Aralık - 29 Aralık 2019’da tespit etmesine rağmen 31 Aralık 2020 tarihine kadar Dünya Sağlık Örgütüne haber vermemişti. Vuhan’da 23 Ocak 2020 tarihinde karantina uygulandığında yeni tip koronavirüs, Japonya, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayland’a yayılmıştı. DSÖ, salgına ilişkin ilk durum raporunu yayımladığında virüs Çin’de 278 kişiye bulaşmıştı ve üç ülkeye yayılmıştı. 22 Ocak 2020 tarihine kadar Acil Durum Komitesini toplamayan DSÖ, 30 Ocak 2020’de acil durum ilan etmişti.

İngiltere’nin ITV kanalında yayımlanan belgesel, Çin’in salgının ilk günlerinde gerçekleri nasıl gizlediğini gözler önüne seriyor. Belgesel yapımcıları tarafından yapılan açıklamada, “Belgesel, 2020’de koronavirüsün dünyanın dört kıtasına nasıl yayıldığını konu alıyor. Belgeselde ayrıca Tıp uzmanlarının görüşler, Çin'deki salgına genel bir bakış, dünyanın değişik devletlerinin salgının seyrine nasıl tepki verdiği ve yetkililerin tehlikeyi örtbas etmeye çalıştığı konu ele alınıyor” ifadelerine yer verildi.

Belgelde Çinli sağlık görevlilerinin “Aslında, Aralık sonunda veya Ocak başında tanıdığım birinin akrabası bu virüsten öldü. Tanıdığım insanlar da dahil olmak üzere onunla yaşayanların çoğuna da virüs bulaştı. Hepimiz insandan insana bulaşma konusunda herhangi bir şüphe olmaması gerektiğini hissettik” şeklinde açıklaması bulunuyor.

Dailymail’deki habere göre Çin’de koronavirüsün ilk ortaya çıktığı dönemde doktorlara virüsün ne kadar tehlikeli olduğuna ilişkin açıklama yapmamaları söylendi. İsmini vermeyen bir doktor, konu ile ilgili olarak “Bu virüsün insandan insana bulaştığını biliyorduk ancak bize sesimizi çıkarmamamız söylendi” ifadelerini kullandı.

Özellikle kalabalık ortamlarda virüsün çok daha hızlı yayıldığını fark ettiklerini belirten sağlık görevlileri, yetkililere Ay Yeni Yılı kutlamalarını iptal etmeleri gerektiğini söylediklerini fakat dikkate alınmadıklarını ifade ettiler. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinin genel müdür yardımcısı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Yi-Chun Lo, konuya ilişkin şu şekilde konuştu: