Koronavirüse Yakalanma Riskini Yüzde 250 Artıran Etken Açıklandı!

Koronavirüse yakalanma riskini yüzde 50 oranında artıran etken belli oldu. Rusya’da yer alan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi tarafından gerçekleştiren bilimsel araştırma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Koronavirüse Yakalanma Riskini Artıran Etken Nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bilimsel araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sayesinde salgın hakkında her geçen gün yeni bilgiler elde ediyoruz. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, COVID-19’a yakalanma riskini yüzde 250 oranında artıran etkeni gözler önüne serdi.

Rusya’da yer alan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre uyku eksikliği, COVID-19 virüsüne yakalanma ihtimalini yüzde 250 oranında artırıyor. Üniversitesinin Uyku Tıbbi Merkezi Başkanı Dr. Aleksandr Kalinkin, yapılan çalışmaya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uyku ve bağışıklığın neredeyse eş anlamlı olduğunu belirten Dr. Kalinkin, uyku süresinin azalması halinde bağışıklığın sert bir biçimde düşeceğini söyledi.

Günde beş saatten az uyuyan bir insanın yedi saatten fazla uyuyan insanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma ihtimalinini %250 daha fazla olduğunu söyleyen Dr. Kalinkin, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunun altını çizdi. Dr. Kalinkin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Uyku ve bağışıklık neredeyse eş anlamlıdır. Uykuda azalma olması halinde bağışıklık sert bir şekilde düşer ve beş saatten az uyuyan bir kişinin yedi saatten fazla uyuyanlara kıyasla herhangi bir viral enfeksiyona yakalanma olasılığı yüzde 250'den fazla olur. Uyku çok önemli, bağışıklığımızı o sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Kalinkin tarafından yapılan açıklamaya göre uyku kalitesinin iyileştirilmesi için insanların her gün aynı saatte yatmaları ve aynı saatte uyanmaları gerekiyor. İnsanların sabahları çalar saatlerden vazgeçmeleri gerektiğini söyleyen doktor, daha iyi uyanmak ve sirkadyen ritimlerini düzenlemek için ışıklı aygıtların kullanılabileceğini de belirtti. Doktor ayrıca "İşimiz, çoğu insan için yedi ile dokuz saatlik uyku normunu hedefliyor" şeklinde konuştu.

Koronavirüs ve Sigaranın Akciğere Etkisi Araştırıldı

2020 yılının mart ayından bu zamana kadar binlerce COVID-19 hastasını tedavi eden bir doktor, yeni tip koronavirüsü atlatan birçok insanı etkileyebilecek korkunç bir belirti konusunda uyardı. Koronavirüs ve sigaranın akciğere etkisi ile ilgili açıklamada bulunan Dr. Brittany Bankhead-Kendall, COVID-19’un akciğer üzerinde çok daha büyük hasarlar bıraktığını söyledi. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak araştırma ile ilgili daha kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz.