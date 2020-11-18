Bakan Koca Açıkladı: Yeni Koronavirüs Tedbirleri Kaçınılmaz Olabilir!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınının son durumu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, “Tedbirlere uyulmazsa yeni koronavirüs tedbirleri kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

Yeni Koronavirüs Tedbirleri Ne Zaman Uygulanacak?

Yeni koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu dönemde 83 milyon vatandaşımızın, alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Ama bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

Bakan Sağlık Koca, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte insanların kapalı ortamlarda birlikte bulunmasının da getirdiği riskle tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyla dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Halihazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken, eylülde günlük vaka neredeyse 4'e katlanarak 300 bini buldu. Son bir ay içinde yüzde 100’lük bir artışla kasım ayında günlük vaka sayısı 661 bine ulaştı. Yine nisan ayında günde 8 bin 500 kişi bu hastalıktan ölürken, içinde bulunduğumuz kasım ayında günlük ortalama ölüm sayısı 10 bini aştı. Bugün birçok ülke kapanma tedbirlerine ve hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki bu artışa paralel olarak ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakarca çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim dün yapılan kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: