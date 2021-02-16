ABD'de Yeni Koronavirüs Varyantları Ortaya Çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni koronavirüs varyantları tespit edildi. Peki, Araştırmacılar, ABD'de tespit edilen yeni varyantlar konusunda endişeli. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Varyantları Endişe Veriyor

Louisiana Eyalet Üniversitesinde görevli araştırmacılar, yeni tip koronavirüse ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde 7 COVID-19 varyantı tespit edildi. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamalara göre yeni varyantların bulaşıcılık oranının yüksek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Araştırmacıların tespit edilen yeni mutasyonlu virüsler konusunda endişeli olduğu belirtildi. Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Shreveport'ta virolog olan Jeremy Kamil, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Sputnik'teki habere göre virolog Kamil, yaptığı açıklamada, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var" ifadelerini kullandı.

MedRxiv web sitesinde yayımlanan çalışma, henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadı. Tespit edilen yeni mutasyonlu virüsün genetiğinde temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini önemli ölçüde kolay hale getirebilecek bazı değişikliklerin görüldüğü açıklandı. Bu durum da çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

MedRxiv sitesinde 8 Şubat tarihinde farklı bir çalışma yayımlanmıştı. Yayımlanan çalışmada, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 isimli yeni COVID-19 varyantının Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs yayılımını her 10 günde bir katlanarak arttığı ifade edilmişti. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 2021 yılının mart ayına kadar ülkenin birçok eyaletinde B.1.1.7 varyantının en baskın virüs türü olacağı belirtilmişti.

Türkiye'de de Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıkmıştı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada, ülkemize has mutasyonların olduğunu duyurmuştu. Prof. Tezer, ülkemizdeki varyantların nasıl etki edeceğini ise bilmediklerini söylemişti. Bilim Kurulu üyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: