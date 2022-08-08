Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamayla beraber yeni KPSS sınav takvimi belli oldu. Peki, iptal edilen kamu personel seçme sınavı hangi tarihte ypaılacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni KPSS Sınav Takvimi Açıklandı

Temmuz ayında yapılan kamu personel seçme sınavının iptal edilmesinin ardından yeni takvim merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Çok fazla sayıda kişi tarafından beklenen açıklama geldi. ÖSYM, resmi internet sitesi ve Twitter hesabı üzerinden yeni takvim ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan "2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme" başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

ÖSYM Başkanı Değişmişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda ÖSYM'nin yeni başkanı belli olmuştu. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı.

ResmÎ Gazete üzerinden yayımlanan kararda "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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