Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararla beraber yeni ÖSYM Başkanı belli oldu. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına kim atandı? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Temmuz ayında yapılan lisans KPSS sınavı ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Çok fazla sayıda kişi, sosyal medya platformları üzerinden sınavda yer alan soruların, Yediiklim adlı yayınevinin soruları ile birebir aynı olduğunu iddia etmişti.

Büyük skandalın ardından ÖSYM, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na soruların incelenmesi için talimat vermişti. Ayrıca Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile beraber ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Resmî Gazete'deki kararda "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğinde görevden alınmıştır" sözlerine yer verilmişti.

Eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Dört yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm" şeklinde konuşmuştu.

Yeni ÖSYM Başkanı Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kararda "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştır" ifadelerine yer verildi.