Artık Telefonunuzu 30 Yılda Bir Değiştireceksiniz

İki senenin sonunda akıllı telefonunuzun batarya ömründe sona ulaştığını hissediyorsanız yeni teknoloji Alüminyum İyon (Al-İyon) bazlı pilleri muhtemelen seveceksiniz. Zira bu piller sayesinde akıllı telefon ömrü 30 yıla kadar uzayabilir.

Araştırmacılar, 10 bin şarj döngüsüne dayanabilen ve kapasitesinin yüzde 99'unu koruyabilen bu yeni teknolojiyle pil ömrü sorununa devrim niteliğinde bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Peki bu, lityum bazlı bataryalar için yolun sonu anlamına mı geliyor? Detaylara bakalım...

Lityum Piller 1500 Şarjdan Sonra Düşüşe Geçiyor

Günümüzde kullanılan Lityum İyon (Li-İyon) piller, 500-1.500 şarj döngüsünden sonra ciddi kapasite kaybına uğruyor. Ancak Al-İyon piller, günde bir şarj ile yaklaşık 30 yıl boyunca yüksek performans sunabiliyor.

Üstelik bununla da sınırlı değil, alüminyum bazlı piller hem rüzgar hem de güneş enerjisinin depolanması sürecinde kullanılabilir. Çünkü daha düşük maliyetli ve daha dayanıklılar.

Enerji sistemlerinin verimliliğini artırmak bir yana, katı hal elektrolit teknolojisi sayesinde korozyon ve termal dengesizlik sorunlarını da çözerek daha güvenli ve uzun ömürlü olacak.

Sektörü Nasıl Etkiler?

Böyle bir teknolojinin yaygınlaşması; Apple, Samsung, Google, Sony gibi pek çok devin stratejisinde değişikliğe gitmek zorunda kalması anlamına gelir. 30 yıl kadar dayanabilen bir telefon varken lityum bazlı pilleri kullanan modellerde bir düşüş gözlemek mümkün olabilir.

Şirketler batarya teknolojisini değiştirmek zorunda kalabilir ancak burada ufak bir detay var—donanım ve geliştirme maliyetleri göz önüne alınırsa şirketler bu değişikliğe sıcak bakmak yerine yazılımsal karşılıklarla bu gelişmeye kafa tutabilir.

Örneğin bir dönemler Apple'ın iPhone modellerini bile isteye yavaşlattığını itiraf ettiğini biliyoruz. Kulağa biraz can sıkıcı geliyor muhtemelen. Yine de rekabet masasında böyle şeylerin olduğunu hatırlatalım.

Uzun ömürlü bataryası olan modelleri tercih edenler telefonlarını uzun yıllar değiştirmeyecektir. Şirketler de buna göre bir tavır takınabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? 30 yıla kadar dayanacak bir telefon ister miydiniz?