Yeni Macbook Pro Ne Zaman Tanıtılacak? Tarih Verildi

Apple yeni MacBook Pro'yu ne zaman tanıtacak? Yeni MacBook Pro tanıtım tarihi belli mi? Yeni Macbook Pro tanıtım tarihi hakkında bir iddia ortaya atıldı. Gelen iddiaya göre Macbook'ların tasarımı yenileniyor. İşte detaylar.

Yeni MacBook Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu Mu?

WWDC 2020 etkinliğinde yapılan duyuruda Intel işlemcilerin yeni Mac modellerinde bulunmayacağı açıklanmıştı. Şimdi ise yeni Mac modellerinin çıkış tarihi ortaya çıktı.

Apple hakkında pek çok bilgi paylaşan analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'de Apple Silicon destekli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'yu yeniden tasarlanmış bir kasa ile piyasaya süreceğini iddia etti.

Kuo daha önce Apple'ın bu yıl bitmeden Apple Silicon ile 13.3 inç MacBook Pro piyasaya süreceğini iddia etmişti. Analist ayrıca 2021 yılının 4. çeyreğinde Apple'ın kendi işlemcisine sahip bir Macbook Air tanıtmasını bekliyor.

TEKNOLOJİ Yeni Apple MacBook Suya Dayanıklı Olabilir

Yeni MacBook tasarımı hakkında hiçbir ayrıntı bulunmuyor. Yeni MacBook'lar daha ince ve daha hafif olabilir. Yeni MacBook'lar hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirceğiz. Sizce yeni Macbook'ların tasarımı nasıl olur? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!