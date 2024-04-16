Take-Two Duyuruya Hazırlanıyor: Yeni Mafia Oyunu Geliyor Olabilir!

Daha önce birçok duyuruyu erkenden sızdırmasıyla ünlü Kurakasis adlı X kullanıcısı, Take-Two'nun yakın gelecekte Mafia serisine yeni bir oyun duyuracağını iddia ediyor.

Kurakasis daha önce de ticari marka lisanslamaları üzerinden oyunlar hakkında erken bilgiler sızdırmasıyla ünlenmişti ve Mafia serisini baz alan bu yeni sızıntı da bahsi geçen oyunun yakın zamanda bir ticari marka başvurusu yaptığını ve bir duyuru için hazırlandığını gösteriyor olabilir.

Yeni Mafia Oyunundan Neler Bekleniyor?

Geçtiğimiz yıl bir sonraki Mafia oyunu için verilen bir iş ilanında oyunun 'şu anda Unreal Engine 5 kullanılarak ön geliştirme aşamasında olan duyurulmamış çok platformlu bir oyun' olacağı belirtilmişti. İş ilanında oyunun 'ön geliştirme' aşamasında olduğu belirtildiğinden ötürü oyunun piyasaya sürülmesinin birkaç yıl alabileceği tahmin edilebilir bir durum ve eğer duyuruya gerçekten yakınsak, oyunun ismine ilişkin ticari marka bilgilerinin ortaya çıkması da oldukça doğal.

İş ilanlarında Mafia serisinin 'bir sonraki oyununun', Mafia 3'ün nispeten basit 'etrafta sürün ve insanları bıçakla' gizlilik oynanışına göre daha gelişmiş bir deneyim sunması gereken 'etkileşimli gizlilik ve yeni savaş döngüleri' içermesinin amaçlandığı belirtilmişti.

Kotaku'nun Mayıs 2022'de bildirdiğine göre ise yeni Mafia serisi oyunu Sicilya'da geçecek ve oyuncuların 1930'larda Tommy Angelo'nun kontrolünü ele geçirdiği ilk Mafia oyununun bile öncesini ele alacak.

Peki sizin yeni Mafia oyunundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.