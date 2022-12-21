2 Boyutlu Yeni Mario Oyunu Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

İki boyutlu bir yapıya sahip yeni Mario oyunu gün yüzüne çıktı. Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan oyun karakterinin iki boyutlu bir dünyada yeni bir maceraya adım atacağı ileri sürüldü. Yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

2D Yeni Mario Oyunu Neler Sunacak?

Destructoid'deki habere göre Spot Dodge Podcast'in yeni bölümünde Mortal Shell'in Nintendo Switch'e çıkışı, Final Fantasy Pixel Remasters sürümünün konsollara geleceği ve iki boyutlu bir yapıya sahip olan yeni bir Mario oyunundan bahsedildi.

Elbette podcast yayınının en ilgi çeken kısmı yeni Mario yapımına ilişkin ortaya atılan bazı iddialar. Çok oyunculu mod içereceği söylenen oyunun, insanları şaşırtacak bir sanat tarzına sahip olacağı ileri sürüldü.

New Super bario Bros. serisinin bir parçası olmayacağı belirtilen oyunun Mario, Luigi, Peach ve Toad isimli karakterler ile oynanabileceği iddia edildi. Oyuncuların nostalji yapmasına yardımcı olacak oyunun ismi ise henüz belli değil.

İki boyutlu Mario oyunu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla söz konusu bilgilerin yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani böyle bir oyunun hiçbir zaman piyasaya sürülmeme ihtimali de mevcut.

2D bir dünyada geçen yeni Mario yapımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce söylenen bilgileri içeren yeni bir oyun piyasaya sürülmeli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.