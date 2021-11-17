Dünyanın En Büyük Elmas Madeninde Yeni Mineral Türü Bulundu

Dünyanın en büyük elmas madeni Orapa'da bulunan ve Davemaoit olarak adlandırılan yeni mineral türü bilim dünyasında merak uyandırdı. Bir elmasın içinde hapsolmuş olarak bulunan Davemaoit, yüzeyin yaklaşık 660 km derininden çıkarıldı.

Yeni Mineral Türü Devamaoit, 660 KM Derinlikten Çıkarıldı

Dünyanın en büyük elmas madeninde varlığı bilim adamları tarafından 1967 yılında tahmin edilen ancak daha önce hiç görülmemiş bir mineral türü keşfedildi. Davemaoit adı verilen antik elmasın, Afrika'nın güneyinde yer alan Botsvana'da bulunduğu aktarıldı.

Daha önce hiç görülmemiş ve Dünya'nın derinliklerinden gelen bir mineral içerdiği açıklandı. Dünyanın en büyük elmas madeni olarak kabul edilen Botsvana'nın Orapa kasabasında çıkarılan elmasın yaklaşık 4 milimetre genişliğinde ve 81 miligram ağırlığında olduğu belirtildi.

Söz konusu pırlanta, 1987 yılında California Institute of Technology'de değerli taşlar üzerinde çalışan bir bilim adamına satıldığı belirtilmişti. Ancak ne satıcı ne de bilim adamı pırlantanın şimdiye kadar ne kadar özel olduğunu fark etmemiş.Şu anda ABD, California'daki Los Angeles County Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan elmas, yakın zamanda Nevada Üniversitesi tarafından satın alındı ve Oliver Tschauner tarafından analiz edildi.

Öte yandan, çoğu elmas yerin 120 ila 250 kilometre altında oluşur. "Süper derin" olarak adlandırılan bölgelerde bulunan daha değerli elmaslar ise yüzeyin 660 kilometre altında başlayan Dünya'nın alt mantosunda oluşur.

Science dergisinde yayınlanan çalışmanın bir parçası olarak, Tschauner ve meslektaşları, X-ışınlarını kullanarak Botsvana elmasına baktılar ve içinde sıkışmış başka bir mineralin küçük kristallerini keşfettiler.Elması kesmek ve bu kristalleri çıkarmak için lazerler kullanan araştırmacılar, kütle spektrometrisi adı verilen bir teknik kullandılar.

Minik kristallerin, alt mantoda var olduğu teorize edilen ancak daha önce hiç gözlemlenmemiş bir kalsiyum silikat formu olduğu ortaya çıktı. Bilim adamları, esas olarak kalsiyum, silikon ve oksijenden oluşan bu özel kimyasal kombinasyonun, yalnızca basıncın Dünya yüzeyinde bulunandan 200.000 kat daha yüksek olduğu alt mantoda yaşanan aşırı koşullar altında oluşabileceğini açıkladı.

Davemaoit çoğunlukla kalsiyum silikattır, ancak dergiye göre, Dünya'nın mantosunun alt kısmında çok fazla ısı üreten radyoaktif uranyum, toryum ve potasyum izotoplarına sahip olabilir. Davemaoit, ısının Dünya'nın derinliklerinde nasıl hareket ettiğini ve yörüngesini kontrol etmeye yardımcı olan mineraller grubunun bir parçasıdır.