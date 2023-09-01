Yeni Mini Cooper'dan Sevenlerini Heyecanlandıran Tasarım!

Münih'teki IAA'da Mini, incelikle düşünülmüş tasarımlara ve bilgi-eğlence sistemine yeni bir bakış açısına sahip yeni elektrikli Mini Cooper ve Countryman otomobillerini sergiledi. En çok dikkat çeken OLED ekran oldu.

Cam ekran neredeyse tam daire şeklinde ve çapı 240 mm'dir. OLED panel renk açısından oldukça zengin görünüyor ve dokunuşa çok duyarlı. Beklenilenden daha büyük dokunmatik hedeflerle tasarlanmış. Bu iyi bir şey çünkü arabanın kontrollerinin yüzde 90'ı dijital.

Daha Modern, Daha Sade

OLED ekranda sekiz yazılım teması arasında geçiş yapılabiliyor. Her biri görsel olarak farklı ve otomobilin kişiliğinin anında değişmesine yardımcı oluyor. Kabindeki vurgu ışıkları bile ekranın estetiğine uyum sağlayacak şekilde değişiyor.

Şirket, dairesel alanı pil durumu ve hız gibi en üst düzey araç bilgilerine göre bölümlere ayırdı. Gaza bastığınızda ekran dev bir hız göstergesine dönüşüyor ve harika görünüyor. Genel olarak, yeni ekran harika görünüyor, akıllıca çalışıyor ve tipik bir kontrol paneli gibi düzenlenmiş görünüyor.

Dışarıdan bakıldığında Mini Cooper ve Countryman'in her ikisi de ön panele benzer şekilde temel unsurlarına göre basitleştirilmiş. Dış tasarımda daha sade ve daha az ayrıntı tercih edilmiş her iki araçta da. Yeni Mini ön ızgarada krom yerine hafif bir gri/gümüş rengi kullanılmış ve şirket ikonik yan aksanları da (scuttle olarak bilinir) kaldırdı. İç mekanın geri kalanı da çok temiz ve minimal.

Sizin de gördüğünüz üzere tasarımlarda fazlasıyla sadeleştirilmeye gidilmiş. Siz yeni tasarımları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.