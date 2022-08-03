Yeni Mortal Kombat Filmi Geliyor!

Yeni Mortal Kombat filmi ortaya çıktı. Mortal Kombat Legends: Snow Blind olarak isimlendirilen film hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. EVO 2022 etkinliği esnasında duyurulması beklenen animasyon filmine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Mortal Kombat, dünyanın en popüler video oyunu serilerinden bir tanesidir. İlk olarak 1992 yılında piyasaya sürülen dövüş oyunu, çok fazla sayıda oyuncu tarafından beğenildi. Bunun üzerine dövüş oyunu bir oyun serisine dönüştürüldü.

Dövüş oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapım olan Mortal Kombat, sinema tarafında da çok önemli başarılarının altına imza attı. Bu zamana kadar vizyona giren filmler arasında Mortal Kombat Legends serisi adı altında animasyonlar da bulunuyor.

Warner Bros. Home Entertainment tarafından üretilen Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (Ölümcül Dövüş Efsanesi: Akrebin İntikamı) isimli animasyon filmi 2020 yılında vizyona girmişti. Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms ise 2021 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind will focus on Sub-Zero (Kuai Liang) and Kenshi. Can't wait to see what kind of new adventures they come up with! pic.twitter.com/etFFxSXSbm — youtube.com/tabmok99 (@tabmok99) August 1, 2022

Söz konusu animasyon filmleri dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından çok beğenilmişti. Söz konusu yapımları izleyen izleyiciler Mortal Kombat'ın yeni animasyon yapımını beklemeye başlamıştı. Mortal Kombat Legends serisinin yeni animasyon yapımı hakkında oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından Amazon Almanya'da Mortal Kombat Legends: Snow Blind isimli bir yapımın listelendiği gün yüzüne çıktı. Hatta yeni animasyon filminin kutulu kapağına da yer verildi. Bununla birlikte filme dair bazı önemli bilgiler belli oldu.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind olarak isimlendirilen film, animasyon serisinin üçüncü filmi olacak gibi görünüyor. Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan filmin Warner Bros. Animation ile NetherRealm Studios iş birliğinde geliştirildiği ileri sürüldü.

Yeni Mortal Kombat Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılan bilgilere göre Mortal Kombat Legends serisinin yeni animasyon filmi Sub-Zero (Kuai Liang) ve Kenshi'ye odaklanacak. Yeni animasyon filminin 27 Ekim 2022 tarihinde vizyona gireceği iddia edildi.

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