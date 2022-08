Yeni Mortal Kombat Filmi Geliyor!

Yeni Mortal Kombat filmi ortaya çıktı. Mortal Kombat Legends: Snow Blind olarak isimlendirilen film hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. EVO 2022 etkinliği esnasında duyurulması beklenen animasyon filmine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Mortal Kombat, dünyanın en popüler video oyunu serilerinden bir tanesidir. İlk olarak 1992 yılında piyasaya sürülen dövüş oyunu, çok fazla sayıda oyuncu tarafından beğenildi. Bunun üzerine dövüş oyunu bir oyun serisine dönüştürüldü.

Dövüş oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapım olan Mortal Kombat, sinema tarafında da çok önemli başarılarının altına imza attı. Bu zamana kadar vizyona giren filmler arasında Mortal Kombat Legends serisi adı altında animasyonlar da bulunuyor.

Warner Bros. Home Entertainment tarafından üretilen Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (Ölümcül Dövüş Efsanesi: Akrebin İntikamı) isimli animasyon filmi 2020 yılında vizyona girmişti. Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms ise 2021 yılında izleyiciler ile buluşmuştu.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind will focus on Sub-Zero (Kuai Liang) and Kenshi. Can't wait to see what kind of new adventures they come up with! pic.twitter.com/etFFxSXSbm