Yeni Nesil iPad'in Tasarımıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Apple'ın sonbaharda planladığı lansmanlar, işlemciyi M1'den M2'ye yükselten bir iPad Pro yenilemesiyle daha büyük ekranlı yeni bir giriş seviyesi iPad'i içerebilir. Apple'ın sonbahara özel etkinlikleriyle ilgili söylentiler tüm hızıyla devam ediyor ve iPad serisi bu noktada en dikkat çeken ürün konumunda. Güncellemelerin bir parçası olarak bir sızıntı, 10. nesil iPad ve iPad Pro'nun bu lansman dönemi boyunca bazı değişiklikler görebileceğini iddia ediyor.

Çinli bir kaynak üzerinde "yeux1122" hesabı tarafından paylaşılan bir gönderide, bir Ekim etkinliğinin gerçekleşebileceğini ve iPad değişikliklerine ev sahipliği yapılacağı iddia ediliyor. Apple'ın Ekim'de bir etkinlik gerçekleştirmese bile iPhone 14'ün piyasaya sürülmesinden sonra düzenlenen ek bir etkinlikte bunun gerçekleşeceğini söylüyor.

Yeni Nesil iPad Daha İnce Bir Tasarıma Sahip Olabilir

Sızıntıda yeni 10. nesil iPad'in, daha kare bir şekle ve düz bir çerçeveye sahip daha ince bir yeni tasarıma sahip olduğu ve tüm iPad serisinde tasarım estetiğini birleştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca mevcut 10.2 inçlik ekrandan daha büyük bir ekrana sahip olduğu söyleniyor.

Modelin ayrıca bir A14 Bionic işlemciye sahip olacağı, 5G'yi destekleyeceği, çıkıntılı bir arka kamera ünitesinin bulunacağı ve 3,5 mm kulaklık jakına artık sahip olmayacağı iddia ediliyor. Apple'ın giriş seviyesi iPad'i güncellerken aynı zamanda iPad Pro'yu da yükselteceği bildiriliyor.

Pazartesi günkü sızıntılar umut verici olsa da sızıntı, iPad serisiyle ilgili mevcut söylentilere nispeten az bir yenilik ekliyor. Ekran boyutunun değişmesi yeni bir iddia ama aynı zamanda inanması da zor.