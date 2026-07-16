PlayStation 6 Disk Sürücüsüz Çıkarsa, Oyuncuların Önemli Bir Bölümü Oyunsuz Kalabilir

Sony tarafından alınan kutulu oyun üretiminin durdurulması kararı ile ilgili tartışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncular sosyal medya üzerinden yapılan her paylaşımda konuyla ilgili tepkilerini sert bir şekilde dile getirmeye devam ederler iken, konunun yeni bir boyutu da ortaya çıktı. Oyuncuların önemli bir bölümü yeni oyunlara erişim sağlayamayabilirler.

Kutulu Oyun Üretiminin Durdurulması PlayStation 6 Satışları İçin Risk Mi?

Bildiğiniz gibi geçmişte bilhassa Epic Games Store ve Steam üzerinden PC oyuncuları ile buluşan PlayStation oyunlarında, PlayStation Network hesabı bağlantısı zorunlulu ile bir başka kriz daha baş göstermişti. Bu, söz konusu hizmetin olmadığı ülkelerdeki oyuncuların birinci parti PlayStation oyunlarına erişememelerine neden olmuştu. Gelen tepkiler üzerine PlayStation Network hesabı bağlantısı, oyuncuların tercihine bırakılmıştı. Ancak bu durum PlayStation 6 ile üstesinden gelinemeyecek bir krize dönebilir.

Yeni bir değerlendirmeye göre, dünya genelindeki ülkelerin % 62 oranındaki bir kısmında resmi PlayStation Store erişimi bulunmuyor. Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kenya, Pakistan, Venezuela ve Vietnam dahil yüz yirmiden fazla ülkede bulunan oyuncular, bu sorunu oyunularını kutulu almayı tercih ederek aşıyorlar.

2028 yılının Ocak ayı itibarıyla durdurulacak olan kutulu oyun üretimi ile aktif oyuncu kitlesi büyük ölçüde düşüş kaydedecek iken, bunun konsol satışlarına da etki etmesi bekleniyor. Yani kutulu oyun üretiminin durdurulması, yeni nesil PlayStation oyununun disk sürücüsüz çıkması durumunda negatif bir sonuç doğuruyor.

Elbette bu noktada ülke değişimi yaparak dijital mağazaya erişebilirler, ama bunun da çok sağlıklı bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, işin içine hesap güvenliği, ödeme yöntemi, para birimi ve daha pek çok şey giriyor. Gelecekte olası bir şekilde farklı bölgelerden erişim konusunda resmi bir sınırlamanın getirilecek olması ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Eğer gerçekleşir ise alternatif yöntemler de çözüm olmayabilir.

Japon teknoloji devi yeni nesil konsolun henüz disk sürücüsüz çıkıp çıkmayacağına dair bir açıklama yamış değil. Haliyle de yüz yirmi bir ülke üzerinden değerlendirilen durum da bir senaryodan ibaret diyebiliriz. Ne var ki olası bir şekilde disk sürücüsüz bir PlayStation 6 ile karşılaşırsak, hesap kurallarına, mağaza sunucularına ve yayıncıların kararlarına daha bağlı bir sistem ile kalıcı sahiplik konusuna ilişkin tartışma yeniden büyüyebilir.

Editörün Yorumu

Kutulu oyun üretiminin sonlandırılmasının ucu, birden fazla konuya temas ediyor. Yakın bir zaman önce ortaya atılan yeni bir iddia ile Japon teknoloji devinin kemik oyuncu topluluğuna odaklı bir vizyon belirleyebileceğine işaret etmişti. Diğer bir deyişle, konsol satışlarından çok içerik satışlarından elde edilecek olan gelirin kendileri için önemli olabileceği iddia edilmişti. Eğer gerçekten böyle bir durum var ise, bu yeni değerlendirmenin söz konusu iddia ile örtüşebileceğini düşünüyorum. Yani Japon teknoloji devi, yukarıda adı geçen ülkeleri bir nevi göz ardı etme yoluna gitmeyi tercih edecekmiş gibi görünüyor.

Diğer yandan, bir diğer ihtimal ise PlayStation Network hizmetinin aktif olduğu bölgeleri söz konusu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletebilir diye düşünüyorum. Bu sayede oyuncular, alternatif yollara başvurmadan oyunlara erişmeye devam edebilir.