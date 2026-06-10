Opel, 4 Yeni Model Duyurdu: Astra ve Corsa Yenileniyor!

Opel gelecek planlarını Stellantis Yatırımcılar Günü etkinliğinin ardından duyurdu. Alman merkezli otomobil üreticisi, 2030 yılına kadar en az dört yeni model piyasaya süreceklerini açıkladı. Opel, yeni modellerini üretmek için Almanya'daki fabrikalarına 1 milyar euro'dan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Opel Hangi Modelleri Üretecek?

Opel yaptığı açıklama ile dört yeni model üreteceğini duyurdu. Bu modellerden ikisi Astra ve Corsa modelleri olacak. Her iki model de Stellantis'in STLA One platformu üzerinde yükselecek . Diğer yandan bir C-SUV modeli de bizleri bekliyor. Markanın yeni C-SUV modelinin Leapmotor ortaklığı ile geleceği de şimdiden açıklandı. Dördüncü model hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yeni Opel Astra ve Corsa Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Opel, yeni nesil Astra ve Corsa modellerinin her ikisini de STLA One platformu üzerinde inşa edecek. Opel'in Rüsselsheim'daki fabrikasında üretilecek olan her iki otomobil de yeni platformları sayesinde daha geniş motor yelpazelerine uyumlu olacak. Şirketin her iki otomobili de içten yanmalı motorların yanı sıra hibrit ve elektrikli güç üniteleri ile sunması bekleniyor.

Henüz yeni modellerin yollara çıkışı için net bir tarih verilmedi. Ancak Stellantis yaptığı açıklamada STLA Oneplatformunun 2027 yılında kullanıma başlayacağını açıklamıştı. Bu bilgiyi de göz önüne aldığımızda hem Corsa hem de Astra'nn 2030'dan önce yollarda olacağını söyleyebiriz. Henüz 2025 yılında makyajlanan Opel Astra'yı yeni Corsa çıkacağını söyleyebiliriz.

Stellantis'in yeni platformu modüler yapısı sayesinde Astra ve Corsa dahil olmak üzere birçok farklı segmentte araca ve farklı güç ünitelerine ev sahipliği yapacak. Yeni platform üzerinde B ve C sınıfının yanında D segmenti araçların da üretilmesi planlanıyor. Platformun sunduğu esneklik sayesinde şirketlerin maliyetlerinin de yüzde 20 oranında azalması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde şirketin otomobillerinin yüzde 30'unun bu platformu kullanacağı ifade ediliyor.

STLA One platformu ayrıca uygun fiyatlı lityum demir fosfat bataryalarla (LFP) çalışan elektrikli güç aktarma sistemlerini de imkan sağlayacak. 800V mimariye uygun olan platform bu sayede kullanıcılarına daha kısa şarj süreleri ve daha yüksek verimlilik sunmayı hedefliyor. Bu sayede önümüzdeki dönemde Opel'den daha verimli elektrikli otomobiller görebiliriz.

Opel'in Yeni C-SUV'u Nasıl Olacak?

Opel'in gelecek planlarında yer alan C-SUV modeli için ise 2028 yılı işaret edildi. İspanya'nın Zaragoza kentinde üretilecek olan yeni model, Stellantis bünyesinde bulunan Leapmotor mimarisi ve batarya teknolojisini kullanacak. Alman üretici, aynı platformu ve teknolojiyi kullanmalarına rağmen yeni SUV modellerinin tamamen farklı görüneceğini ve kendi şasi ayarlarına sahip olacağının altını çiziyor.

Yeni modelin Leapmotor B10 ile benzer bir yapıya sahip olmasını bekliyoruz. 56.2 ve 67.1 kWh'lik batarya paketleriyle sunulan ve maksimum 434 kilometre menzil sunan B10 modeli, 218 beygirlik elektrik motoruna sahip. B10 modelinin ayrıca 1.5 litrelik dört silindirli motor ve elektrikli güç ünitesine sahip hibrit bir versiyonu da bulunuyor. Opel, bu mimariyi temel alarak uygun fiyatlı bir SUV model ile karşımıza çıkabilir.

Editörün Yorumu

2021 yılında PSA ve FCA'nın birleşmesi ile oluşan Stellantis ortaklığı ortak platformlarla maliyetleri önemli oranda düşürmeyi amaçlıyor. Yeni Corsa ve Astra da bunların örneklerinden birisi olacak. Yeni nesillerinde muhtemelen Peugeot 208, 308, 3008, 2008; Citroen C3, C4, C5; olası bir Alfa Romeo Giulietta ve yeni nesil Fiat modelleri aynı platformu kullanacak.

Şirket bünyesinde bulunan birçok markanın STLA One platformuna geçmesi markaların maddi yapısı için önemli bir faktör olsa da araçların her geçen gün birbirine daha çok benzemesi biz otomobilseverler için oldukça can sıkıcı. Umarız üreticiler aynı platforma rağmen araçlarına kendi imzalarını atabilir ve kendi sürüş tarzlarını sunabilirler.