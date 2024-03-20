Türkiye'ye de Gelecek Olan Yeni Peugeot E-5008 Tanıtıldı: Tesla Model Y'yi Sollayacak!

Tesla'nın Model Y'sini geride bırakacak daha güçlü bir elektrikli otomobil tanıtıldı. Peugeot'un yeni E-5008 elektrikli otomobili, alanında büyük bir fark yaratacak gibi görünüyor. Geniş ve ferah iç mekan dizaynının haricinde dış tasarımı ve görünümüyle de piyasaya giriş yapıyor.

Tesla'nın açıklarını kapatacağı iddia edilen yeni elektrikli araba, planlanan ve beklenenden çok daha iddialı bir şekilde piyasaya sürüldü. Markanın yeni modeli, yeni Stellantis STLA Medium platformu üzerine kuruluyor.

Peugeot E-5008 Özellikleri ve Fiyatı

Peugeot E-5008 elektrikli otomobil, iki farklı donanım seviyesiyle ilgilerin karşısına çıkıyor. Ekstra koltuk sayısı ile elektrikli SUV'lar arasında bir ilke imza atan firma, aracın içerisine 21 inçlik panoramik i-Cockpit ekran yerleştiriyor.

Allure ve GT donanım paketlerinin ikisinde de kablosuz şarj, ortam aydınlatması, anahtarsız giriş desteği ve LED farklar yer alıyor. GT modellerinde ek olarak 20 inç jant ve ısıtmalı koltuklar gibi özellikler ön plana çıkıyor.

Tek bir elektrik motoruyla 500 km'ye kadar menzil artışı görülebiliyor. Uzun menzilli olan versiyonda ise 98 kWh batarya sayesinde 660 km'lik bir menzil seviyesine ulaşılıyor. Elektrikli otomobil pazarına iddialı bir şekilde giriş yapan aracın fiyatı henüz açıklanmadı.

Bu sene içerisinde Türkiye'ye gelmesi kesin olan bu otomobilin Türkiye fiyatıyla birlikte global fiyatının da ne kadar olacağı yakın zamanda açıklanacaktır.