PlayStation 6 Yanında Sürprizle Geliyor Ama Yine de Dalga Konusu Oldu

Oyun dünyası son yıllarda taşınabilir konsollara ciddi bir dönüş yaşıyor. Nintendo Switch'in yükselişiyle beraber herkes bu pazardan pay kapmanın peşine düşmüşken, Sony'nin de yeni bir taşınabilir PlayStation cihazı geliştirdiği konuşulmaya başlandı.

Muhtemelen bu fikri ortaya attıklarında insanların aşırı heyecanlanacağını düşünmüşlerdir ama şu ana kadar gördüğümüz şeyler tam aksini kanıtlıyor. Zira konsol daha çıkmadan internetin eğlence malzemesi haline gelmiş.

"Nintendo Switch 2 Varken PS Konsolu Niye Alalım?"

Reddit forumlarında dönen konuşmalarda genellikle Switch 2 konsolu zirvede. İnsanlar "Switch 2 varken ne diye bunu alalım?" şeklinde yorumlar yapıyor. Bazısı da fiyatından endişe etmiş ve ortaya şöyle bir yorum çıkmış:

Gereksiz pahalı memory kart'lar geri dönecekse hiç gelmesin, biz böyle iyiyiz.

Anlayacağınız daha şimdiden kimsenin umudu yok. Kimileri PSP ve Vita'nın büyüsünü yeni cihazla yakalayamayacaklarını söylüyor. Zira o zamanlardaki oyun kataloğu çok sağlamdı.

Kulislerden gelen bilgilere göre bu cihaz PlayStation Portal'dan farklı olarak PS5 bağlantısına ihtiyaç duymayacak. Tamamen bağımsız çalışabilecek. Elimizdeki tek bilgi bu. Fiyatı veya çıkış tarihi şöyle dursun, konsolun en ufağından büyüğüne kadar bile teknik detayını bilmiyoruz.

PlayStation 6 ile Aynı Anda Çıkabilir

Söylentilere göre bu yeni cihaz, PS6 ile benzer zamanlarda, yani 2026 civarında piyasaya sürülecek. Ancak Sony'nin şu an bile ilk parti stüdyoları oyunlarını yıllar arayla çıkartabiliyorken, taşınabilir özel oyunlar geliştirmesi biraz fazla iyimser bir beklenti diyebiliriz. PS6'nın resmi tanıtımı bile yapılmadı. O yüzden taşınabilir konsolun gündeme taşınması birçok kişiye fazla erken geliyor.

PS6'nın da sızan ilk tasarımları kullanıcılar arasında şimdiden alay konusu oldu. Konsolun üçgen şekline benzeyeceği iddiaları sosyal medyada mizah malzemesi hâline gelirken, fiyat konusundaki endişeler de cabası.

PlayStation 5 Pro'nun fiyatı 700 Sterline kadar dayanıyor. Oyuncular daha şimdiden fiyat korkusuna düştüler. Bu da hem PS6'ya hem de muhtemel taşınabilir cihaza olan ilgiyi şimdiden baltalamış durumda.