Nintendo Yanlışlıkla Vites Yükseltti, O da Switch 2 Yüzünden
Mario Kart 8 Deluxe'ün 64-bit'e geçişi, emülasyon dünyasına doping etkisi yaptı. Nintendo istemeden de olsa Switch'te performans artırımında bulundu.
Bazen en büyük iyilikler, farkında bile olmadan yapılır. Nintendo'nun Mario Kart 8 Deluxe için yayınladığı son güncelleme, resmi notlara bakıldığında sıradan görünüyordu ama perde arkasında öyle bir değişiklik vardı ki, emülasyon dünyası neredeyse bayram etti.
Meğerse oyun 64-bit'e geçirilmiş. Bu da Switch emülatörlerinin önünü resmen açtı.
3.0.4 güncellemesinin indirilebilir boyutu 4 GB'ı geçince, bazı oyuncular "Acaba ne değişti?" diye merak etti. Asıl bomba ise Senhor Linguica'nın ortaya çıkardığı detayla patladı: Oyun 32-bit'ten 64-bit'e taşınmıştı. Bu değişikliğin nedeni ise doğrudan Switch 2'ye hazırlık. Çünkü yeni nesil konsolun ARM Cortex A78C işlemcisi, 32-bit desteğini barındırmıyor.
Switch Oyunları 64-bit'e Geçiyor
Bu geçiş sayesinde Yuzu tabanlı emülatörler — Citron, Sudachi ve Eden gibi — artık Mario Kart 8 Deluxe'ü çok daha verimli ve takılmadan çalıştırabiliyor. Üstelik bu yapıda Android gibi 64-bit ARM sistemlerde doğal çalışmayı da kolaylaştıran bir sistem de var. İlginçtir ki bu teknoloji aynı zamanda Nintendo'nun kendi Switch 2 sisteminde eski oyunları oynatmak için kullandığı yöntemle neredeyse birebir aynı.
Mario Kart 8 Deluxe, Wii U döneminden kalan 32-bit yapısını koruyarak Switch'e taşınmıştı. Emülasyonu bugüne kadar da biraz zorlayıcıydı. Ancak artık o engel ortadan kalktı. Üstelik yalnız değildi. 32-bit kalmayı sürdüren birkaç popüler Switch oyunu daha var:
- Pikmin 3 Deluxe
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Monster Hunter Generations Unite
- Luigi's Mansion 2 HD
Bunların hepsi sırayla 64-bit'e geçmeye hazırlanıyor. Bu da demektir ki Nintendo farkında olmadan emülasyon severlere kıyak geçmiş.
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