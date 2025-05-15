Nintendo Yanlışlıkla Vites Yükseltti, O da Switch 2 Yüzünden

Bazen en büyük iyilikler, farkında bile olmadan yapılır. Nintendo'nun Mario Kart 8 Deluxe için yayınladığı son güncelleme, resmi notlara bakıldığında sıradan görünüyordu ama perde arkasında öyle bir değişiklik vardı ki, emülasyon dünyası neredeyse bayram etti.

Meğerse oyun 64-bit'e geçirilmiş. Bu da Switch emülatörlerinin önünü resmen açtı.

3.0.4 güncellemesinin indirilebilir boyutu 4 GB'ı geçince, bazı oyuncular "Acaba ne değişti?" diye merak etti. Asıl bomba ise Senhor Linguica'nın ortaya çıkardığı detayla patladı: Oyun 32-bit'ten 64-bit'e taşınmıştı. Bu değişikliğin nedeni ise doğrudan Switch 2'ye hazırlık. Çünkü yeni nesil konsolun ARM Cortex A78C işlemcisi, 32-bit desteğini barındırmıyor.

Switch Oyunları 64-bit'e Geçiyor

Bu geçiş sayesinde Yuzu tabanlı emülatörler — Citron, Sudachi ve Eden gibi — artık Mario Kart 8 Deluxe'ü çok daha verimli ve takılmadan çalıştırabiliyor. Üstelik bu yapıda Android gibi 64-bit ARM sistemlerde doğal çalışmayı da kolaylaştıran bir sistem de var. İlginçtir ki bu teknoloji aynı zamanda Nintendo'nun kendi Switch 2 sisteminde eski oyunları oynatmak için kullandığı yöntemle neredeyse birebir aynı.

Mario Kart 8 Deluxe, Wii U döneminden kalan 32-bit yapısını koruyarak Switch'e taşınmıştı. Emülasyonu bugüne kadar da biraz zorlayıcıydı. Ancak artık o engel ortadan kalktı. Üstelik yalnız değildi. 32-bit kalmayı sürdüren birkaç popüler Switch oyunu daha var:

Pikmin 3 Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe

Monster Hunter Generations Unite

Luigi's Mansion 2 HD

Bunların hepsi sırayla 64-bit'e geçmeye hazırlanıyor. Bu da demektir ki Nintendo farkında olmadan emülasyon severlere kıyak geçmiş.