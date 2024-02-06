En Çok Kullanılan Çevrim İçi Dizi ve Film Platformları - 2024

Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda dijital yayın platformu bulunuyor. Peki, en çok kullanılan online (çevrim içi) dizi ve film platformları hangileri? Bu sorunun yanıtı, JustWatch tarafından paylaşılan rapor ile beraber belli oldu.

JustWatch, 2023 yılının dördüncü çeyreğini kapsayan bir rapor paylaştı. Rapora göre BluTV çok büyük bir başarının altına imza attı. Disney+ ise listenin alt sıralarında yerini aldı. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Türkiye'de En Çok Kullanılan Online Dizi ve Film Platformları

BluTV : %38 pazar payı

: %38 pazar payı Netflix : %27 pazar payı

: %27 pazar payı Amazon Prime Video : %19 pazar payı

: %19 pazar payı Disney+ : %7 pazar payı

: %7 pazar payı MUBI : %5 pazar payı

: %5 pazar payı Diğer platformlar: %4 pazar payı

Paylaşılan rapora göre Türkiye'de en popüler dizi ve film platformları listesinin ilk sırasında BluTV yer alıyor. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 38 oranında pazar payına sahip olan BluTV dizileri, filmleri ve belgeselleri ile öne çıkıyor.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarı elde eden Netflix, Türkiye'de son çeyrekte yüzde 27 pazar payına sahip oldu. Kütüphanesinde yer alan içerik sayısını artırmayı sürdüren dijital yayın platformu listenin ikinci sırasında konumlandı.

Uygun abonelik fiyatı ile dikkat çeken Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payına ulaştı. E-Ticaret devi Amazon tarafından kurulan dijital yayın hizmeti üçüncü sırada bulunuyor. Bu platformu yüzde 7 pazar payı ile Disney+ takip etti.

İlk olarak 2007 yılında kurulan MUBI isimli dijital yayın platformu yüzde 5 pazar payı ile listenin beşinci sırasında yer aldı. Yüzde 4 pazar payını diğer platformlar oluşturdu.

Ocak-Aralık 2023 dönemini kapsayan rapora göre yıl boyunca BluTV zirvedeki yerini korudu. Genel olarak yıl içerisinde platformların pazar payında çeşitli artışlar ve azalışlar meydana geldi.

En belirgin düşüş ise Disney+ platformunda yaşandı. Hizmetin pazar payında ocak ayından hazirana kadar düşüş meydana geldi. Yılın diğer aylarında artış gerçekleşti ancak platform son çeyreği yüzde 5 pazar payıyla tamamladı.

Bu rehberde Türkiye'de en popüler dijital yayın hizmetleri listesi hazırladık. Peki, siz hangi platformları tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.