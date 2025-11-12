Yeni PS Plus Extra ve Deluxe Oyunları Açıklandı: GTA 5 de Var!

Sony Interactive Entertainment tarafından US PlayStation Blog sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruyla, bu ayın PlayStation Plus Extra ve Deluxe oyunları için tam liste ortaya çıktı. Yeni ayda PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını kapsayan pek kaliteli oyun bizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.

Aralarında GTA V'in de Bulunduğu Yeni PlayStation Plus Oyunları Belli Oldu

Kasım ayında PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na dokuz yeni oyunun ekleneceği belli oldu. 18 Kasım 2025 Salı günü konsolunuza indirebileceğiniz oyunların arasında, daha önceden billbil-kun tarafından sızdırıldığı üzere Grand Theft Auto 5 de bulunuyor. Tam liste için aşağıya göz atabilirsiniz.

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Pacific Drive (PS5)

Still Wakes the Deep (PS5)

Insurgency: Sandstorm (PS5, PS4)

Thank Goodness You’re Here! (PS5, PS4)

The Talos Principle 2 (PS5)

Monster Jam Showdown (PS5, PS4)

MotoGP 25 (PS5, PS4)

Tomb Raider: Anniversary (PS5, PS4)

Grand Theft Auto V, yeni PlayStation Plus Extra ve Deluxe oyunları arasında öne çıkan oluyor. Los Santos şehrinde geçen oyunda Franklin Clinton, Michael De Santa ve Trevor Philips isimli karakteri yönetiyoruz. Kendilerini suç dünyasının, Amerikan hükümetinin ve eğlence sektörünün birbiri içine geçmiş ağlarında bulan karakterler, Los Santos şehri genelinde tehlikeli soygunları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Rockstar Games oyununun haricinde, Insurgency: Sandstorm da öne çıkan bir diğer isim oluyor. Takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunu olup, çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor. Ayrıca karakter ve silah özelleştirmeleri de yapılabiliyor.

Listede ayrıca dikkat çeken başka oyunların da olduğunu söyleyebiliriz. Pacific Drive, Still Wakes the Deep ve The Talos Principle 2 ve eğer klasik yapımlar ilginizi çekiyor ise Tomb Raider: Anniversary'ye de göz atmayı ihmal etmeyin.