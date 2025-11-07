GTA Online Ücretsiz Oldu! Tek Bir Şartı Var

Rockstar Games, Grand Theft Auto 5'in çevrim içi çok oyunculu versiyonu GTA Online'a erişim konusunda bir değişikliğe gitti. Bunun sonucunda GTA 5'in çevrim içi modu, bazı oyuncular için ücretsiz hâle geldi. Bundan sonra bir GTA+ aboneliğiniz varsa GTA Online için ekstra ödeme yapmanıza gerek kalmayacak, çok oyunculu moda doğrudan erişebileceksiniz.

GTA+ Aboneleri, GTA Online'ı Ücretsiz Oynayabiliyor

GTA Online, GTA+ abonelerine ücretsiz oldu. Grand Theft Auto 5'in çok oyunculu modu artık PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'te GTA+ aboneliğine sahip tüm oyunculara hiçbir şekilde ücret ödemelerine gerek olmadan sunulacak. Bu, GTA+ üyeliği alan kişilerin diğer oyuncularla çeşitli etkinliklere katılabileceği, görev ve soygunlar yapabileceği, eğlenceli oyunların tadını çıkarabileceği anlamına geliyor.

GTA+ üyelerinin Maze Bank hesabına (oyun içi banka hesabı) otomatik olarak her ay 500 bin dolar para yatılıyor. Ayrıca daha hızlı para kazanmak için belirli GTA Online görevlerini ve modlarını oynayabiliyor, yüzde 15 bonus sunan özel GTA+ Shark kartlarından yararlanabiliyorlar.

En iyi açık dünya oyunlarından biri olan GTA 5'in çok oyunculu modu için aldığınız bu abonelik, The Vinewood Club'ın sunduğu imkânlara da özel erişim kazanıyor. Her ay ücretsiz olarak bir araç talep edebiliyorsunuz. Ayrıca serbest modda kullanabileceğiniz, üyelere özel indirimlerle satın alabileceğiniz farklı araçlardan oluşan değişen bir araç yelpazesini de istediğiniz gibi değerlendirme imkânına sahip oluyorsunuz.

Üyeler ayrıca Los Santos'taki The Vinewood Club Garage'daki tam 100 adet kişisel araç yerine sahip oluyor. Bu garajın özel katında ise kendi araç atölyesi mevcut. Burada araçlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Telefonunuzdaki Vinewood Club uygulaması sayesinde bu avantajlara çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.

GTA+ üyelerine kalıcı olarak sunulan avantajlar da mevcut. CEO ve VIP özelliklerine menüden hızlıca erişebiliyorsunuz. Taksiler daha kısa sürede geliyor ve bunları ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Haritada her zaman işaretli olan özel silah ve indirimler suan Gun Van'a da (gezgin silah satıcısı) erişebiliyorsunuz. Tüm bu avantajlara şimdi bir de çevrim içi modun kendisine bedava erişim eklendi. Böylelikle GTA+ aboneliği inanılmaz bir avantaj sunmaya başladı.