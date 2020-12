Yeni Resident Evil Filminin Çekimleri Bitti: Zombilere İlk Bakış

Yeni Resident Evil filminin çekimleri en nihayetinde tamamlandı. Popüler video oyununun serisine dayanan filmde zombilerin nasıl görüneceğine dair ipucu niteliğinde bir görüntü de yayımlandı. Yakın bir zamanda seyircilerle buluşturulması planlanan filme dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde.

Yeni Resident Evil Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Kült video oyunu serisine dayanan filmin 9 Eylül 2021’de izleyicilerle buluşturulması planlanıyor. Film yönetmen koltuğunda 47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night’ın yönetmeni Johannes Roberts oturuyor.

Filmin oyunlardaki karakterleri içeren video oyunlarının atmosferine daha yakın bir film olacağı söyleniyor. Claire Redfield rolünde Kaya Scodelario, Chris Redfield rolünde Robbie Amell ve Jill Valentine rolünde Hannah John-Kammen’ın yer alacak. 6 filmden oluşan orijinal seride Alice rolünü Milla Jovovich üstlenmişti. Serinin dört filminin yönetmen koltuğuna Paul W. S. Anderson oturmuştu.

Sony Pictures’ın resmi Twitter hesabında paylaşılan tweetle beraber Ölümcül Deney filminin çekimlerinin tamamlandığı resmen belli oldu. Tweet sayesinde filmin çekimlerinin tamamlandığını öğrenen hayranlar mutluluğunu dile getirmekte zorlandı. Yeni tip koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürdüğü bugünlerde çekimleri duraklamadan sona eren film görünüşe göre filmin çekimlerinde çok sıkı tedbirler alındı. Öte yandan stüdyolar salgın sırasında çekimleri devam ettirme konusunda zamanla üstün bir beceri kazanarak gecikme ve benzeri durumların önüne geçmeyi başardı.

That’s a wrap in Raccoon City. 🎬

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Filmin eylül ayının başlarında izleyicilerle buluşturulması planlanıyor. Filmin yönetmeni, Resident Evil Reboot hakkında yaptığı açıklamada filmde tıpkı oyun serisinin ilk oyunlarındaki gibi korku atmosferinin hakim olacağını belirtmişti. Serinin Jovovich’li filmlerinde korku, aksiyon ve gerilim üçlüsü hiç eksik olmuyordu. Seyircilerin zamanında korkmasını ve ürkmesini ziyadesiyle sağlamayı başarmış yönetmen Jovocich, yeni filmle de bunun düzenli bir şekilde mesajını verdi. Filmin video oyunlarından elde edilen malzeme birikimi sayesinde serinin orijinali ile daha uyumlu bir uyarlama olması bekleniyor.

Filmdeki zombilerin oyun serisinin ilk video oyunlarındaki zombilerle ne kadar çok benzer olduğu WGTC tarafından paylaşılan görüntüden anlaşılabiliyor. Bu görüntüden yola çıkaracak olursak filmdeki zombilerin tıpkı serideki ilk zombiler gibi gerçekçi ve korkutucu bir şekilde tasarlanabilir.

Filmin vizyona gireceği tarihin henüz kesinleşmediğini de unutmamak gerekiyor. COVID-19 salgının gidişatına bağlı olarak en iyimser tahmin filmin 9 Eylül 2021 tarihinde vizyona girecek olması ancak salgın daha kötü bir hal alırsa vizyon tarihinin ertelenmesi çok muhtemel.