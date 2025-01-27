Yeni Resident Evil Filmi Geliyor! Arkasında Başarılı Yönetmen Var

Resident Evil (Ölümcül Deney) serisinin ilk filmi 2002 yılında vizyona girdi ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Bunun üzerine 2004 yılında Resident Evil: Apocalypse (Ölümcül Deney: Kıyamet) izleyiciler ile buluştu.

İkinci filmin de çok sevilmesi üzerine Ölümücül Deney bir seriye dönüştü ve bu zamana kadar pek çok film çıktı. 2017'de sonlandırılan seri, 2021 yılında Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Resident Evil: Raccoon Şehri) ile yeniden hayat buldu ancak bu film tepkilerin odağı hâline geldi. Şimdi ise yeni Resident Evil filmi üzerinde çalışılıyor.

Yeni Resident Evil Filmi Nasıl Olacak?

Yeni filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Zach Cregger üstlenecek. Cregger 2022 yapımı Barbarian'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Korku ve gerilim türlerindeki film 7,0 IMDb puanı ile dikkat çekiyor. Barbarian göz önünde bulundurulduğunda yeni Resident Evil filminin de kaliteli olması bekleniyor.

Korku türünü başarılı şekilde yansıtacağı söylenen film oyunlara sadık kalacak. Projenin arkasında Constantin Film ve PlayStation Productions yer alıyor. Ortaya çıkan raporlara göre Warner Bros. ve Netflix'in yer aldığı toplamda dört farklı stüdyo filmin haklarına sahip olabilmek için mücadele ediiyor.

Yeni Resident Evil filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.