Breaking Bad'in Yıldızları Yıllar Sonra Bir Araya Geliyor

2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Breaking Bad'in oyuncuları yeniden bir araya gelecek. Popüler dizide Jesse Pinkman karakterini canlandıran Aaron Paul ve Mike Ehrmantraut karakterini canlandıran Jonathan Banks aynı projede yer alacak.

Breaking Bad'in İki Oyuncusu Aynı Projede Bulunacak

Aaron Paul ve Jonathan Banks, İlk olarak 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Invincible'ın seslendirme kadrosuna katılacak. Üçüncü sezonda Paul "Powerplex" isimli karakteri seslendirecek. Banks'in ise hangi karakteri seslendireceği henüz açıklanmadı.

Yeni sezonda ayrıca Kate Mara, Christian Convery, Simu Liu Xolo Mariduena, Tzi Ma, John Dimaggio ve Doug Bradley de bulunacak. Mara "Becky Duvall" karakterini, Convery "Oliver" karakterini, Liu "Multi-Paul" karakterini, Mariduena "Dropkick ve Fightmaster" karakterlerini, Ma ise "Mr. Liu" karakterini seslendirecek.

Invincible Konusu

Invincible, dünyadaki en güçlü süper kahraman Nolan Grayson'ın oğlu Mark Grayson'ın maceralarını konu alıyor. 17 yaşına girdikten sonra süper güçlerini keşfeden Grayson, bu yeteneğini geliştirmek için babasından yardım alır.

Invincible Nasıl İzlenir?

Animasyon dizisi Invincible'ın tüm sezonlarını Amazon Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz. Dijital yayın platformunun kütüphanesindeki içeriklere erişebilmek için Amazon Prime aboneliği gerekiyor.

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