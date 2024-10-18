Yeni Samsung Galaxy A36'nın Tasarımı Ortaya Çıktı: Özelliklerinin Ardından Tasarımıyla da Heyecan Veriyor!

Samsung, uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip modellerle dolu Galaxy A serisine dahil edeceği yeni Galaxy A36 hakkında haberler peş peşe geldi. Geçtiğimiz gün özellikleriyle ortaya çıkan cihaz, şimdiyse tasarımı ile kendini gösterdi. Detaylar haberde.

Yeni Samsung Galaxy A36 Yeni Arka Kamera Tasarımı İle Geliyor!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A36, teknik özelliklerinin ardından ortaya çıkan tasarım detaylarıyla tekrardan gündeme geldi. Sektörel kaynaklar, yeni cihazın render görüntülerini gözler önüne serdi.

Paylaşılan görsellere göre Samsung, yeni Galaxy A36 modeli ile birlikte uzun bir süredir tercih ettiği arka kamera tasarımında değişikliğe gidecek. Yeni cihazda alt alta dizili üçlü kamera kurulumunu korunurken, optik sensörler alışageldiğimiz şekilde ayrı ayrı olarak değil, birleşik şekilde konumlandırılacak.

Kamera haricinde ise telefonun, selefi Galaxy A35 ile benzer bir tasarım çizgisine sahip olacağını söyleyebiliriz. Dairesel kamera yuvasına sahip ekran ve "Key Island" isimli ikonik ses ve güç tuşlarını görsellerde görmek mümkün.

Yeni Samsung Galaxy A36 Özellikleri

Geçtiğimiz gün Samsung Galaxy A36'nın bazı teknik özelliklerinin Geekbench test sonuçlarında ortaya çıktığını sizlere aktarmıştık. Buna göre yeni cihaz, Android 15 ile birlikte gelecek. Muhtemelen One UI 7.0 sürümüne sahip olacak. Geekbench'te telefonun 6 GB RAM'e sahip sürümünün yer aldığını ancak serinin önceki modelinde olduğu gibi 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelebileceğini söyleyebiliriz.

Geekbench testinde telefonda 2.4 GHz hızında çalışan dört adet yüksek performanslı, 1.8GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşan işlemcinin yer aldığını görüyoruz. GPU tarafında ise Adreno 710 bulunuyor.

Bu bilgilere göre Galaxy A36'da Snapdragon 6 Gen 3 veya Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinin olduğu düşünülüyor. İki işlemci de 4 nm üretim sürecine sahip. Bu nedenle telefon, 5 nm üretim sürecine sahip Galaxy A35'e kıyasla daha uzun pil ömrü sunabilir.

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