Silent Hill: Townfall'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Silent Hill: Townfall'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca korku oyunu Silent Hill: Townfall'un kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Silent Hill: Townfall'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Ayarlar: Düşük

Düşük Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30

30 İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600

NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 DirectX: Sürüm 12

Silent Hill: Townfall'un 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda 30 FPS'te oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce RTX 2060 Super veya AMD Radeon RX 6600 seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. Ayrıca en az AMD Ryzen 5 3600 ya da Intel i7-8700K seviyesinde bir işlemciye de ihtiyaç duyulacak. Oyun ayrıca en az 16 GB RAM isteyecek.

Silent Hill: Townfall'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

Ayarlar: Yüksek

Yüksek Çözünürlük: 4K

4K FPS: 30

30 İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

Windows 11 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K

AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT DirectX: Sürüm 12

Silent Hill: Townfall'un 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarad 30 FPS'te oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i7-9700K seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyulacak. Ayrıca en az NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 7800 XT seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. Önerilen sistem gereksinimlerinde en az 32 GB RAM isteniyor.

Silent Hill: Townfall Kaç GB?

Silent Hill: Townfall'un sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 75 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli boş alan yoksa oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece boş alan miktarı artıyor.

Silent Hill: Townfall Fragmanı

Silent Hill: Townfall'un Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam 'de 42.49 dolar (2 bin TL), Epic Games 'te 2.149 TL

'de 42.49 dolar (2 bin TL), 'te 2.149 TL PlayStation Fiyatı: 2.149 TL

Yukarıda oyunun standart sürümünün fiyatları bulunuyor. En iyi korku oyunları arasına katılmaya hazırlanan Oyunun Deluxe sürümü Steam'de 50.99 dolar (2.417 TL), Epic Games ve PlayStation mağazalarında ise 2.579 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Silent Hill: Townfall Ne Zaman Çıkacak?

Silent Hill: Townfall, 24 Eylül 2026 tarihinde çıkacak. Oyun PlayStation 5 ve PC platformları üzerinden oynanabilecek. Uzun bir süredir merakla beklenen yapım şu anda Steam, Epic Games ve PlayStation mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Deluxe sürümünü ön sipariş veren oyuncular, oyunu çıkışından iki gün önce oynamaya başlayabilecek.

Silent Hill: Townfall Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak Silent Hill: Townfall, geçmişindeki hataları düzeltmek için St. Amelia adasına geri dönen Simon Ordell'ın hikâyesini konu alıyor. Simon, adaya geldikten sonra kendisini sürekli sahil kıyısında uyanırken buluyor. Sisle kaplı olan bu adada geçmişte yaşanan gizemli bir olay nedeniyle kasaba halkı ortadan kayboldu.

1966 yılında geçen bu oyunda oyunculara hikâyeyi doğrudan anlatmıyor. Bunun yerine adada bulunan ekranlardaki görüntüler ve çevre detaylarıyla parçaları birleştirmemizi istiyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getirecek. Bu arada oyunda ilerleyebilmek için bulmacaları da çözmemiz gerekecek. Screen Burn tarafınadn geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunacak.

Editörün Yorumu

Silent Hill serisini seven biri olarak Silent Hill: Townfall'u uzun bir süredir merakla bekliyorum. Bu zamana kadar paylaşılan videoları göz önünde bulundurduğumda bu oyunun hem görsel hem de atmosfer açısından çok başarılı bir yapım olacağını düşünüyorum.Parçaları birleştirerek hikâyeyi öğrenmemize imkân tanınacak olması da önemli bir detay.

Sistem gereksinimlerine baktığımda minimum tarafta 1080p 30 FPS için RTX 2060 Super veya RX 6600 gibi ekran kartlarının ve 16 GB RAM'in istenmesi, oyunun hem Unreal Engine 5 gibi güncel bir motorla geliştirildiğinin hem de o yoğun sis, detaylı kaplamalar ve ışıklandırmalar gibi detayların donanımı bir hayli zorlayacağını gösteriyor.