Yeni Sims 4 Özelliği Kazara Sızdırıldı: SimSearch Geliyor

Electronic Arts ve Maxis, The Sims 4 oyununa içerik desteğini hız kesmeden devam ettiriyor. Muhtemelen yakın bir zamanda da SimSearch isimli yeni bir özelliği kullanıma sokacak. Ne var ki bu özellik, vaktinden önce ortaya çıktı. Görünüşe göre oyuncu deneyimini bir hayli iyileştirecek bir yenilik bizleri bekliyor.

Nedir bu The Sims 4 Özelliği SimSearch?

Esasen geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanacak güncelleme ile duyurulması planlanan SimSearch, Almanca güncelleme notlarında yer alan açıklamaların son anda silinmesi ile ileri bir tarihe ertelendi. Şimdilik ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor olup, Gallery sistemini daha kullanışlı hale getirmeyi ve oyunculara aradıklarını bulmaya çalışır iken zorluk çekmemelerini sağlamaya çalışacak. Haliyle de daha erişilebilir hale gelecek.

SimSearch, İki Farklı Arama Modu ile Geliyor

Ortaya çıkan bilgilere bakılırsa, metinden görsele ve çapraz dil olmak üzere iki farklı arama moduna sahip olacak. İlk moda göre kelimelere göre görsel sonuçlara ulaşacak iken, ikincisinde ise kendi dilimizde yazdığımız kelimelere göre eşleştirmeler yapılacak. Bilhassa topluluk odaklı platformlardaki yapay zeka destekli arama sistemleri, içerik üretimini ve keşfi daha kolay hale getirecek gibi görünüyor.

Ücretsiz bir güncelleme ile sunulacak olan SimSearch, oyuncular arasında büyük bir sevinç yarattı. Şimdilik Electronic Arts ve Maxis tarafından güncel bir çıkış tarihi verilmiş değil, ama bunun için çok fazla beklemek durumunda olmayabiliriz. Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında buluşalım.