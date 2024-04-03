Yeni Bir Spotify Zammı Geliyor: Türkiye'yi Etkileyecek mi?

2023'ün ortasında Spotify, diğer pek çok abonelik hizmetinin uyguladığı gibi fiyatlarını artırdı ve bu fiyat artışı hem globalde hem de ülkemizde gerçekleşti. Şimdi ise şirket yeni bir fiyat artışı üzerinde çalışıyor.

Spotify, geçtiğimiz yılki zamların ardından şimdi bir kez daha yeni bir zam üzerinde çalışıyor. Şirketin bu zammı doğrudan Türkiye'ye özel değil ancak bu artışın başka pazarları da etkileyeceği söyleniyor.

Bloomberg'de yayınlanan bir rapora göre Spotify, Nisan ayı sonuna kadar en az beş ülkenin pazarında fiyat artışına gidecek. Şirket öncelikli olarak ABD'yi hedeflemiyor olsa da Amerika kıtasındaki bazı ülkeler zamdan nasibini alacak.

Yeni Zammın Yanı Sıra Yeni Abonelik Seçenekleri Geliyor

Zam görebilecek beş pazarda (listede İngiltere ve Avustralya da yer alıyor) fiyatların aylık 1-2 dolar artabileceği söyleniyor. Bu da eğer zamdan Türkiye de etkilenirse fiyatlara ortalama 30-40 TL bir zam gelebileceğini gösteriyor.

Gelişmeler bununla da sınırlı değil. Rapora göre bahsi geçen zam geldiğinde Spotify'ın yeni abonelik seçenekleri sunması bekleniyor. Yeni seçeneklerden biri, Spotify'ın geçen yıl tanıttığı ve çok beğenilen bir özellik olan sesli kitaplara erişimi kaldıracak.

Bu noktaya kadar Spotify ücretli kullanıcılara sesli kitaplara ücretsiz olarak sınırlı erişim elde etmelerine olanak tanıdı ancak artık bu erişim için muhtemelen ödeme yapmaları gerekecek. Son olarak daha yüksek bir fiyat ve yüksek kaliteli sesin yanı sıra diğer özelliklere sahip bir "supremium" planın da yolda olabileceği söyleniyor. Ne yazık ki bu paketin fiyatı şimdilik meçhul.

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