Elon Musk'ın Mars Hayalleri Son Düzlükte: Yeni Starship Fırlatmasının Tarihi Açıklandı!

Elon Musk, SpaceX'in Starship roketinin bir sonraki fırlatma denemesi için ilgili izinleri almasıyla birlikte artık "uçmaya hazır" olduğunu söyledi.

Bugüne kadar yapılmış en büyük roket olan 120 metre uzunluğundaki uzay aracı Starship, Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme hedefi için kritik bir test niteliği de taşıyor ve yeni yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü yani yarın SpaceX'in Teksas, Boca Chica'daki Starbase tesisinden Starship'in yeni fırlatması gerçekleştirilecek.

Starship'in Dördüncü Fırlatması Yarın Gerçekleşecek

Bu, Starship roketinin dördüncü büyük uçuş testi olacak. Bir önceki test Mart ayında yörüngeye ulaşmış ancak dönüşte ne yazık ki parçalanmıştı. SpaceX geçtiğimiz hafta roketin ve güçlendiricisinin fırlatılmasına güç verecek yakıt olan sıvı oksijen ve sıvı metan ile doldurulduğu provayı başarıyla tamamlamış durumda.

Dördüncü uçuş denemesinde SpaceX hem Starship roketini hem de Super Heavy güçlendiricisini başka bir uçuş için yeniden kullanmak üzere geri getirmeye çalışacak.

SpaceX'in web sitesinde yayınlanan yeni fırlatma denemesiyle ilgili yazıda, güvenliği artırmak için çeşitli yazılım ve donanım yükseltmelerinin yanı sıra roketin uçuşunun son aşamasında başarılı olabilmesi için operasyonel değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Peki sizce Starship'in yeni fırlatması başarıyla sonuçlanabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.