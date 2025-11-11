Yeni PlayStation Oyunları Yolda

Bildiğiniz üzere Sony, 2019 yılından bu yana E3 fuarlarında yer almıyor ve bunun yerine State of Play adı altında kendi dijital etkinliklerini düzenliyor. Yıl içinde birkaç kez gerçekleştirilen bu yayınlarda zaman zaman tek bir yapıma odaklanılsa da genellikle yeni oyun duyuruları yapılıyor ve geliştirme sürecindeki projelere dair taze bilgiler paylaşılıyor. Bu etkinliklerin bir yenisi ise bu hafta içinde oyuncularla buluşacak.

Yeni State of Play Yayını Bu Hafta İçerisinde Gerçekleştirilecek

Resmi PlayStation sayfası üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, kırk dakika uzunluğunda olacak ve Japonya ve Asya bölgesinden çıkacak oyunlara odaklanılacak yeni canlı yayın, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü TSİ 01:00 sıralarında başlayacak.

Tune in Tuesday at 2pm PT | 5pm ET for State of Play Japan, a special broadcast curated for gamers in Japan and Asia.



This episode is broadcast in Japanese with English subtitles https://t.co/o4bu46gzrw pic.twitter.com/iLwpOdLgJs — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2025

Seslendirme sanatçısı Yuki Kaji tarafından sunulacak olup, sevilen serilerden benzersiz bağımsız yapımlara kadar pek çok farklı oyun gösterilecek. Bunların yanı sıra, röportajlar ve beklenen yapımlara yeni bakışlar gerçekleştirilecek.

Hatırlayacağınız üzere son gerçekleştirilen State of Play yayınında Marvel's Wolverine için yeni bir oynanış fragmanı gösterilmişti. Ayrıca Battlefield 6, Microsoft Flight Simulator 2024, Nioh 3 ve Saros dahil birçok dikkat çeken oyunu görmüştük.

Bu hafta gerçekleştirilecek olan yeni bölümde ise Code Vein II, Nioh 3, Pragmata ve Resident Evil Requiem oyunlarının görebilmenin yanı sıra, NCSoft tarafından geliştirilen ve G-Star 2025 sırasında sergileneceği iddia edilen MMO Horizon oyununun duyurulmasını da bekleyebiliriz.

Peki sizin bu yeni State of Play ile ilgili beklentileriniz neler? Hangi oyunları görmeyi istiyor veya duyurulmasını bekliyorsunuz? Beklentilerinizi ve tahminlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.