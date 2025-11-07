GTA 5 PS Plus'a Geri Dönüyor! Tarih Verildi

Grand Theft Auto serisinin hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Minecraft'tan sonra dünyanın en çok satan oyunu GTA 5'in PlayStation Plus kütüphanesine geri döneceği ileri sürüldü. Bu, GTA 6'nın ertelenmesinin ardından yaşanan büyük hayal kırıklığını bir nebze telafi edecek gibi görünüyor.

GTA 5 PS Plus'a Ne Zaman Gelecek?

Güvenilir bir bilgi kaynağı tarafından aktarılanlara göre Grand Theft Auto 5, PS Plus'a 18 Kasım 2025'te eklenecek. Bu tarihten itibaren oyun PS Plus kullanıcılarının erişimine açılacak. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5, tüm PS Plus Extra ve Premium aboneleri tarafından oynanabilir olacak.

İlk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülen bu oyunu yüklemeniz için PS Plus'ın daha pahalı planlarından birine ihtiyacınız olacak. Ne yazık ki Essentials planı, Grand Theft Auto 5'i oynayabilmeniz için yeterli olmayacak. Bu şartı karşılıyorsanız Los Santos'a yeniden dönüp Trevor, Michael ve Franklin'in hikâyesine doğrudan dahil olabilirsiniz.

GTA 5 Fragmanı

GTA 5 Nasıl Bir Oyun?

GTA 5, Rockstar Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir açık dünya oyunu olarak öne çıkıyor. İlk piyasaya sürülmesinden bu yana tüm zamanların en çok satan oyunları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Son derece büyük bir haritaya sahip olan oyunda özgürce gezebiliyorsunuz. Çöller, okyanus, dağlar ve çok daha fazlasını içeren oyun, çok zengin bir içerik yelpazesi sunuyor.

Oyunda bir aile babası olan Michael De Santa, şiddete eğilimli Trevor Philips ve bir sokak çetesi üyesi olan Franklin Clinton olmak üzere üç farklı ana karakter bulunuyor. Bu karakterler arasında hem görevler hem görev haricinde geçiş yapabiliyorsunuz.

Hem üçüncü şahıs hem birinci şahıs modunda oynayabildiğiniz oyunda yüzlerce araç bulunuyor. Buna uçaklar, helikopterler, tekneler ve motosiklet de dahil. Ayrıca silahları da istediğiniz gibi özelleştirme imkânına sahipsiniz. Dikkatli bir şekilde oynadığınızda ise gözünüze birçok detay çarpıyor. Örneğin bir polis memuru yaralandığında diğeri onu sürükleyerek alandan uzaklaştırıyor, sudan çıktıktan sonra kıyafetleriniz sadece suyun değdiği yere kadar ıslanıyor.

GTA 5 Fiyatı