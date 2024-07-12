Yeni Superman Filmi İçin Geri Sayım Başladı: James Gunn'dan Heyecanlandıran Paylaşım!

DC'nin bugünlere gelmesinde büyük payı olan Superman'in yeni filmi için geri sayım başladı. Filmin yönetmeni James Gunn, son paylaşımıyla Superman'in yeni logosunu tanıttı. Peki, Superman'in yeni logosu nasıl olacak, hangi oyuncular yer alacak ve ne zaman vizyona girecek?

James Gunn, Superman Filminin Yeni Logosunu Duyurdu

DC Studios tarafından çekimleri devam eden ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak Superman filminin logosu James Gunn tarafından paylaşıldı. Ünlü yönetmen, paylaşımında "Tam olarak bir yıl içinde Superman tüm dünyada gösterime giriyor" ifadelerine yer vererek, filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona gireceğine bir kez daha dikkat çekti.

Filmin başrolünde Clark Kent / Superman rolüyle David Corenswet yer alacak. Ona Rachel Brosnahan, Isabela Merced, Edi Gathegi, Nathan Fillion, Anthony Carrigan, María Gabriela de Faría, Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Nicholas Hoult, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince ve Neva Howell gibi ünlü oyuncular eşlik edecek.