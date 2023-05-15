Yeni Superman Kim Olacak: Adaylar Belli Oluyor!

Hollywood'da çıkan yeni söylentiler ile iki büyük filmin başrolü için belirlenen isimler belli olmaya başladı. James Bond ve Superman karakterlerini son canlandıran oyuncuların yerine kimlerin geleceği merak konusu.

Superman karakterini en son canlandıran Henry Cavill, hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Ancak şimdi rolü kaybeden Cavill yerine süper kahramanın yerine kimin geleceği yönünde konuşmalar başladı.

Hollywood Reporter'da yayınlanan habere göre James Gunn ve Peter Safran yönetiminde yer alan Superman Legacy için oyuncu seçiminde sonraki aşamaya geçildi. Gazeteci ve Kripton'un oğlu rolü için söylentiler arasındaki en büyük isim şimdilik David Corenswet. İddiaya göre oyuncu önümüzdeki ay deneme çekimlerine katılacak.

Adı açıklanmayan iki oyuncu daha olduğu söylentileri de var.

Superman'in Partneri Kim Olacak?

En az Superman kadar, kahramanın partneri olacak Lois Lane'i de kimin canlandıracağı merak konusu. Rol için uygun olan üç isimden birisi Sex Education dizisinde parlayan Emma Mackey. Oyuncu, merakla beklenen yeni Barbie filminde de yer alıyor.

Diğer iki isimden biri Bridgerton'dan tanınan Phoebe Dynevor, diğeriyse Çığlık VI'den Samara Weaving. Yönetmen Gunn, evrenini 20'li yaşlardaki gençlerle kurmayı umduğu için aday skalasının bu genç isimlerden oluştuğu düşünülüyor.

Sizce Superman ve Lois Lane karakterlerini kim canlandırmalı? Hangi oyuncuları filmde görmek isterdiniz?