Yeni Switch 2 Modeli Geliyor! Nintendo Resmen Duyurdu

Nintendo tarafından yapılan resmi duyuru ile Avrupa bölgesine yeni Switch 2 modeli getireceğini duyurdu. Söz konusu modelin, yakında yürürlüğe girecek olan batarya mevzuatı kapsamında hafif değişiklikler içereceği söyleniyor. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Geçtiğimiz ayın sonlarında doğru yapılan bir keşif ile yeni bir ekrana sahip Switch 2 ortaya çıkmıştı. Bu da gelecekte olası farklı ve iyileştirilmiş modeller ile karşılaşabileceğimizin işareti olmuştu. Yakın bir zaman önce yapılan duyuru ile resmiyet kazanmış oldu.

Yeni Switch 2 Modeli Ne Tür Değişiklikler ile Gelecek?

Japon konsol üreticisinin açıklamasına göre, 2027 yılının Şubat ayında yürürlüğe girecek olan batarya mevzuatı ile uyum sağlanabilmesi için planlanan değişikliklerin bu Yaz mevsiminden itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Bu bağlamda seçili ürünler, kullanıcılar tarafından değiştirilebilir 5172mAh kapasiteli bataryaya sahip versiyonlar ile kademeli olarak değiştirilecek. Konsolun yanı sıra Joy-Con 2 kontrolcülerinin de yine kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek bataryalara sahip olacaklarını söyleyelim.

Yeni Switch 2 Bataryası ile Kullanıcı Deneyiminde Farklılık Olacak Mı?

Söz konusu revize edilmiş ürünlerin mevcut ürünler ile herhangi bir farkının olmadığı söyleniyor olup, oyuncuların oyun deneyimlerinde hiçbir farklılığın olmayacağı ifade ediliyor. Ne var ki mevcuttaki bataryaların 5220mAh kapasiteye sahip olduklarını göz önünde bulunduracak olursak, % 1 oranında bir küçülmeye gidileceğini belirtelim.

İlk ürünlerin bu Yaz mevsiminde satışa sunulması beklenir iken, Sonbahar, Kış ve önümüzdeki yılın başlarına kadar uzanan süreçte ek ürünlerin raflardaki yerlerini alacakları belirtiliyor. Ne var ki bu ürünlerin Avrupa ülkelerinin genelinde eş zamanlı olarak satışa sunulamayabileceğine de dikkat çekilmiş. Bunun temel sebebi ise üretim, dağıtım ve daha başka faktörler olarak gösteriliyor.

Son olarak, Switch 2 Pro Controller, Nintendo 64 Controller ve Nintendo GameCube Controller için de batarya ağırlığında ve boyutlarında da ufak tefek değişikliklerin yapılacağından bahsediliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu değişiklikler, Avrupa mevzuatı ile uyumlu hale gelebilmek için uygulamaya alınıyor. Sadece bataryaları ilgilendiriyor olup, mevcut oyun deneyiminde hiçbir sekteye uğrayışa tanıklık etmeyeceğiz.

Editörün Yorumu

Bu gelişmenin biz oyuncular açısından olumsuz bir gelişmeden çok, uzun vadede lehimize atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar % 1 oranında bir küçülme dikkat çekse de, kayda değer bir etki yaratacağını sanmıyorum. Zaten Nintendo da genel oyuncu deneyimine olumsuz bir etkisinin olmayacağını söylüyor.

Diğer yandan, bataryanın biz oyuncular tarafından değiştirilebilir olmasının da ayrı bir avantaj olduğu düşüncesindeyim. Bildiğiniz gibi, taşınabilir cihazların en hızlı yıpranan bileşeni bataryalar oluyor. Bu da batarya performansının düşmesi ile genel deneyimde kalite kayıpları yaşanabiliyor. Bu noktada, cihazımızı servise göndermek yerine kendimiz değiştirebilmemiz ile hem ekstra ücret ödemekten kurtulmuş ve hem de cihazımızın kullanım ömrünü uzatmış olacağız.