Bazı Oyuncular, Bedava State of Decay 3 Oynama Fırsatını Kaybedebilir

Xbox, büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Şirket, çok sayıda personelini işten çıkardı ve bünyesindeki birçok geliştirici şirket ile yollarını ayırdı. Bunların arasında ne yazık ki açık dünya odaklı hayatta kalma serisi State of Decay serisinin geliştiricisi Undead Labs de yer aldı.

Normalde State of Decay 3'ün Xbox bünyesinde piyasaya sürülmesi ve doğal olarak Game Pass'te de ilk günden itibaren yerini alması bekleniyordu. Yeni kararla birlikte bu konuya ilişkin soru işaretleri de arttı. Oyuncular şu anda oyunun abonelik tabanlı oyun hizmetinde yerini alıp almayacağına cevap arıyor.

State of Decay 3, Game Pass'e Gelmeyecek mi?

State of Decay 3, ilk duyurulduğunda Game Pass'e geleceği açıklanmıştı ama geldiğimiz noktada şu an Undead Labs, Xbox bünyesinde faaliyet yürüten bir şirket değil. Ortaya çıkan bilgilere göre iki şirket arasındaki anlaşma kapsamında oyunun çıkışı garanti altına alınmış durumda. Yani ne olursa olsun, bu yeni oyunu oynayacağız.

Sorun şu ki anlaşma koşulları arasında oyunun ilk günden itibaren Game Pass kütüphanesine ekleneceğine dair herhangi bir şart bulunmuyor. Bu da oyunun Game Pass kullanıcıları ile buluşturulmasının şimdilik kesin olmadığını gösteriyor. Yayıncı eğer Xbox yönetimi ile anlaşırsa elbette bu yapımı da Game Pass sayesinde ücretsiz oynayabiliriz ama aksi durum söz konusu olursa ücret ödemek zorunda kalacağız.

State of Decay 3 Ne Zaman Çıkacak?

State of Decay 3'ün henüz net bir çıkış tarihi bulunmuyor ama Undead Labs, geçmişte oyunun 2027 yılında çıkacağını duyurmuştu. Xbox kararından önce bunun ilk çeyrek olması bekleniyordu. Yani Ocak-Mart 2027 tarihlerinde piyasaya sürüleceği öngörülüyordu. Şimdi ise bunun daha da ileri bir tarihe alınması muhtemel.

Xbox ve Undead Labs'in yollarını ayırması, geliştirici için yeni bir süreç anlamına geliyor. Buna uyum sağlaması zaman alabilir. İşlerin rayına oturması için ek süreye ihtiyaç duyabilir. Bu da 2027 yılının ikinci yarısını beklememize sebep olabilir. Bu arada iyi haberler de yok değil. Bu ayrılık aslında daha çok oyuncunun State of Decay 3 oynayacağını gösteriyor.

Oyunun dağıtımından artık Xbox sorumlu olmadığını da göre PlayStation kullanıcılarının kafasındaki o "acaba"lar da yavaş yavaş ortadan kalkabilir. Oyunun henüz net tarihi belli olmasa da 2027 yılında şu platformların tamamında yerini almasını bekliyoruz:

PlayStation 5

Xbox Series X / S

PC (Steam)

State of Decay 3 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Açık dünya odaklı hayatta kalma oyunları arasında yerini almaya hazırlanan State of Decay 3, son derece kapsamlı bir oyun olacak. 4 oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olacak yapım, önceki oyunlardaki pek çok özelliğe zaten sahip olacak. Bunlarla birlikte oynanış mekanikleri açısından önemli iyileştirmeler göreceğiz.

Oyun, bir önceki yapıma göre çok daha büyük harita ile gelecek. Bu oyunda zombiler çok daha tehlikeli ve alt etmesi zor olacak. Üs ele geçirme sistemi de epey kapsamlı olacak. Açık dünyada malzemeler arayacak, kendi silahlarınızı yapabileceksiniz. NPC'ler sayesinde size dolu dolu bir dünya sunacak.

Editörün Yorumu

State of Decay 3, en çok beklediğim oyunlar arasında yer alıyor. Undead Labs ile Xbox'ın yollarının ayrılması, benim için de beklenmedik bir gelişme oldu. Dahası, CEO Asha Sharma, böylesine önemli şirketler ile bağları kopardıktan sonra 1 milyar kişi hedefini duyurdu. Doğrusunu söylemek gerekirse şirketin bundan sonraki süreçte pek verimli sonuçlar elde edeceğini düşünmüyorum.

Son paylaşılan bilgilere göre Game Pass'in abone sayısı da yerinde sayıyor. State of Decay 3 gibi yapımlar eğer ilk günden itibaren Game Pass'te yer alırsa bunca olumsuz gelişmeden sonra en azından biraz da olsa ivme yakalayabilir. Aksi takdirde alınan kararların uzun vadede Xbox'ta yıkım etkisi yaratacağı kanaatindeyim.