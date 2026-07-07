Çok Güçlü Bilgisayarın Valorant Sürümü Tanıtıldı! 24 GB RAM'i Var

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition tanıtıldı. Böylece dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan laptopta AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. RAM tarafında 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. PC'de ayrıca 1 TB SSD bulunuyor.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: AMD Ryzen 7 8745HX / AMD Ryzen 9 9955HX

AMD Ryzen 7 8745HX / AMD Ryzen 9 9955HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) / RTX 5070 (8GB GDDR7)

NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) / RTX 5070 (8GB GDDR7) RAM: 16 GB / 24 GB

16 GB / 24 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Batarya: 83Wh

83Wh Hızlı Şarj: 280W adaptör, 30 dakikada %50 hızlı şarj

280W adaptör, 30 dakikada %50 hızlı şarj Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 Portlar: USB-C, USB-A, 2 x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 ethernet portu ve 3.5 mm ses jakı

USB-C, USB-A, 2 x USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 ethernet portu ve 3.5 mm ses jakı Ağırlık: 2,47 kg

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Ekran Özellikleri Neler?

16 inç ekran büyüklüğüne sahip HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bilgisayar, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir. Yüksek yenileme hızı özellikle Valorant ve Counter Strike 2 gibi rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD ekran, renklerin gerçeğe yakın tonlarda görünmesine olanak tanıyor.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

Dizüstü bilgisayar, AMD Ryzen 7 8745HX ve AMD Ryzen 9 9955HX olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan Ryzen 7 8745HX, normalde 2.4 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 5.1 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Bu işlemci, 5 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Ryzen 9 9955HX işlemcisinde 16 çekirdek mevcut. Normalde 3.3 GHz hızında çalışan işlemci, turbo modda 5.4 GHz hıza ulaşabiliyor. İşlemci Zen 5 mimarisine sahip. Bu mimari, bir önceki nesle kıyasla daha yüksek performans ve daha iyi bir güç verimliliği sunuyor. Bu işlemci ise 4 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe tek bir transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılıyor. Transistör sayısının artması, işlemcinin aynı sürede daha fazla işlem yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca işlemci daha az ısınıyor.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Ekran Kartı Nasıl?

HP'nin yeni bilgisayarında NVIDIA GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneği mevcut. Bu ekran kartlarında Ray Tracing (Işın İzleme), DLSS 4.5 ve Reflex 2 özellikleri bulunuyor DLSS 4 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor.

Reflex 2 teknolojisi, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum seviyeye indiriyor. Ray Tracing (Işın İzleme) ise daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. Dolayısıyla söz konusu özellikler, oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'da Hangi Portlar Bulunuyor?

HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın portları arasında USB-C, USB-A, iki adet USB-A, HDMI 2.1, RJ-45 ethernet portu ve 3.5 mm ses jakı bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition Türkiye'de Satılacak mı?

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de HP'nin bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition için 2 bin 366 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 110 bin 824 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 132 bin TL civarında olabilir. HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın Türkiye fiyatı açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak HP HyperX OMEN 16 Valorant Edition'ın özellikleri dikkatimi çekti. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayardaki güçlü işlemci ve ekran kartı sayesinde Valorant gibi online rekabetçi oyunların yanı sıra Cyberpunk 2077 gibi büyük bütçeli oyunlar da sorunsuz bir şekilde oynanabilecektir. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.