RGB Işıklı ve Aşırı Güçlü Oyuncu Tableti Yolda! Çok Yakında Tanıtılacak

Oyun odaklı tablet modelleriyle bilinen Lenovo'dan çok yakında bir hamle gelecek. Hatırlanacağı üzere marka en son mart ayında Legion Y700 Gen 5'i tanıtmıştı. Son raporlar markanın Lenovo Legion Y700 Wuji 5G isimli yeni bir tablet üzerinde çalıştığını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo Legion Y700 Wuji 5G Tasarımı Nasıl Olacak?

Lenovo'nun paylaştığı son tanıtım posterlerine göre Legion Y700 Wuji 5G mevcut seriden daha farklı bir tasarım anlayışıyla karşımıza çıkacak. Legion Y700 Gen 5'teki dikdörtgen bir kamera kurulumu yeni modelle birlikte yerini daha şık bir görünüme bırakacak diyebiliriz.

Bunu biraz daha açarsak tablette çevresi RGB ışıklarla çevrelenmiş tek bir kamera karşımıza çıkacak. Ayrıca paylaşılan görsellerden bu sensörün 50 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz. Lenovo Legion Y700 Gen 5'te de 50 megapiksellik bir ana kamera bulunuyordu. Yani yeni model kamera tarafında devasa bir yenilik sunmayacak gibi görünüyor. Bununla birlikte ön paneli ise ince çerçevelere sahip olacak.

Lenovo Legion Y700 Wuji 5G Özellikleri Neler Olacak?

Maalesef şu an için Legion Y700 Wuji 5G'nin teknik özelliklerine dair çok fazla detay paylaşılmadı. Şu aşamada sadece cihazın 5G desteğine sahip olacağını biliyoruz. Bunun dışındaki özelliklerini mevcut Legion Y700 Gen 5'ten yola çıkarak tahmin edebiliriz.

Bilindiği üzere Legion Y700 Gen 5'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanıldı. Yeni modelin de oyun odaklı olduğunu düşünürsek bu işlemciden veya en azından benzer performans sunan bir farklı bir yongadan güç alacağını söylemek mümkün.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı fazlasıyla etkileyici. Zira yapılan testlerden Genshin Impact'i 60 FPS ve PUBG Mobile'ı ise 120 FPS seviyesinde çalıştırdığını görebiliyoruz. Oyunlardaki minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşünürsek bu sonuçların üst düzey bir oyun performansı için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Lenovo Legion Y700 Wuji 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu anda Lenovo Legion Y700 Wuji 5G'nin tam tanıtım tarihi açıklanmadı. Ancak şirketin paylaştığı tanıtım posterlerine baktığımızda ağustos ayında vitrine çıkacağını biliyoruz. Bu lansmanla birlikte ürünün özelliklerini ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Bunun dışında Lenovo'nun ülkemizde Yoga Tab ve Idea Tab gibi birçok modeli satışta. Bu doğrultuda Lenovo Legion Y700 Wuji 5G'nin de Türkiye'de satışa çıkma ihtimali söz konusu. Ancak yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Lenovo Legion Y700 Wuji 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y700 Wuji 5G amiral gemisi özelliklerine sahip olacağından fiyatının düşük olması beklenmiyor. Mevcut Legion Y700 Gen 5 ilk tanıtıldığında 850 dolar (39.813 TL) civarında bir fiyatla satışa çıkmıştı. Yeni modelin tasarımının da değiştiğini dikkate aldığımızda muhtemelen 899 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz. Bu da güncel kurla 42.108 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Mobil oyun oynamayı çok seven bir kullanıcıyım. Bu nedenle Legion Y700 Wuji 5G gibi oyun odaklı tabletler fazlasıyla ilgimi çekiyor. Eğer siz de mobil oyunları seviyorsanız ve oyunları daha büyük ekranlı bir cihazda oynamak istiyorsanız bu tableti tercih edebilirsiniz.