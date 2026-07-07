578 Beygirlik Elektrikli Araba Tanıtıldı! Uzun Menzil ve Dahası

Geely, yeni elektrikli otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdi. Galaxy TT olarak adlandırılan bu araç özellikle gücü ve menzil değerleri ile ön plana çıkıyor. Şık bir tasarımla birlikte gelen araba, iç kısımda sürücü ve yolculara fütüristik bir görünüm sunuyor. Ayrıca sürüş destek sistemiyle de yolculuğu son derece güvenli hâle getiriyor.

Geely Galaxy TT'nin Özellikleri Neler?

Tek Motor Gücü (Giriş Seviyesi): 245 kW

245 kW Çift Motor Toplam Gücü: 425 kW

425 kW Çekiş Seçenekleri: Arkadan itişli tek motor (RWD) veya dört tekerlekten çekişli çift motor (AWD)

Arkadan itişli tek motor (RWD) veya dört tekerlekten çekişli çift motor (AWD) Platform Mimarisi: 800V yüksek voltaj

800V yüksek voltaj Batarya Kapasiteleri: 52.4 kWh, 63.8 kWh ve 75.2 kWh

52.4 kWh, 63.8 kWh ve 75.2 kWh Menzil (CLTC): Donanım paketine göre 540 km, 640 km, 650 km ve 725 km

Donanım paketine göre 540 km, 640 km, 650 km ve 725 km Uzunluk: 4999 mm

4999 mm Genişlik: 1919 mm

1919 mm Yükseklik: 1479 mm

1479 mm Aks Mesafesi: 2920 mm

2920 mm Genişlik/Yükseklik Oranı: 1.3

1.3 Ön Bagaj Hacmi: 110 litre

110 litre Arka Bagaj Hacmi: 475 litre üst kısım + 53 litre alt kısım (Toplam 528 litre)

475 litre üst kısım + 53 litre alt kısım (Toplam 528 litre) İç Saklama Alanları: 12 litrelik kızaklı torpido gözü, arka koltuk altı 8,5 litrelik çekmece, 5,2 litrelik ısıtma ve soğutma bölmesi

12 litrelik kızaklı torpido gözü, arka koltuk altı 8,5 litrelik çekmece, 5,2 litrelik ısıtma ve soğutma bölmesi Sürüş Destek Sistemleri: Standart sürücü destek paketi veya tavan üstüne monte edilmiş LiDAR sensörü

Geely Galaxy TT, 4999 mm uzunluğa ve 1919 mm genişliği sahip. Yolda oldukça geniş bir alan kaplıyor. Rüzgâr direncini en aza indirip yola daha çok hâkim olunmasını sağlamak için de 1.3 genişlik ve yükseklik oranı kullanılıyor. Ayrıca ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 2920 mm'lik mesafe bulunuyor. Bu da içeride hareket edecek epey alan olduğu anlamına geliyor.

Geely Galaxy TT'nin Menzil Değerleri Neler?

Geely Galaxy TT, 800 voltluk bir sistemle birlikte geliyor. CATL tarafından geliştirilen lityum iyon bataryaya sahip olan otomobil, 52.4 kWh, 63.8 kWh ve 75.2 kWh olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği sağlıyor. Böylece müşteriler de tamamen kendi ihtiyacına en uygun seçeneği tercih edebiliyor.

Araç donanım seçiminize bağlı olarak 540 km, 640 km, 650 km ve 725 km menzil değeri sunuyor. Tabii, bunlar CLTC standartlarına göre belirlenen değerler. Avrupa ve Türkiye yollarında WLTP'nin daha gerçekçi bir karşılığı oluyor. Bu değerleri elde etmek için de genellikle yüzde 20 azaltmaya gidilir. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde aracın WLTP menzil değerleri aşağı yukarı şu şekilde:

432 km

512 km

520 km

580 km

Önemli ölçüde azaltmaya gitmemize rağmen aslında hâlâ etkileyici bir menzil sunduğunu söylemek mümkün. Özellikle daha çok şehir içi kullanma eğiliminde olanlar için epey büyük bir avantajı olacağını söylemek mümkün. Tek şarjla oldukça uzun bir süre boyunca yol gidilebilir.

Geely Galaxy TT Kaç Beygir Gücü Sunuyor?

Araba, iki güçlü motor seçeneği ile geliyor. Daha çok verimliliğe öncelik verenler için 245 kW (333 beygir) güç üreten arkadan itişli tek motor ile maksimum güç elde etmek isteyenler için 425 kW (578 beygir) güç üreten dört tekerlekten çekişli çift motor seçeneği mevcut. Bu motor seçeneği sayesinde hızlanma süresi oldukça düşerken size etkileyici bir spor otomobil olduğunu kanıtlıyor.

Geely Galaxy TT'nin LiDAR Sistemi Ne İşe Yarıyor?

Araçta yer alan LiDAR sensörünü onun gözü ve kulağı gibi düşünebilirsiniz ama insanın duyu organları gibi çok sınırlayıcı değil. Sisli havalarda bile yoldaki engelleri tespit etmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırıyor. Bunu da yüz binlerce lazer ışını göndererek sağlıyor. Nesnelere çarpıp geri dönme süresini hesaplayarak alanın üç boyutlu haritasını oluşturuyor.

Geely Galaxy TT'nin Fiyatı Ne Kadar?

Geely Galaxy TT'nin Xiaomi SU7'den daha düşük bir fiyata sahip olması bekleniyor. Başlangıç fiyat etiketinin 160 bin yuan (1 milyon 103 bin 348 TL) civarında olması muhtemel görünüyor. Türkiye'de satılması hâlinde başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 3 milyon 500 bin TL seviyesine ulaşabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Geely Galaxy TT Türkiye'de Satılacak mı?

Geely markasının Türkiye pazarına yeniden döneceği ileri sürülmüştü fakat Çin'den getirilmesi durumunda vergilerle birlikte maliyet oldukça artacaktır. Türkiye'de eğer yerli üretime başlar ya da bunun yerine Avrupa'dan getirirse araçları daha uygun bir fiyattan sunabilir. Bu durumda Galaxy TT gibi modellerin satışa sunulması da daha yüksek bir ihtimal hâline gelir.

Editörün Yorumu

Geely Galaxy TT'nin tasarımını oldukça beğendim. Dış tasarımı bir kenara, iç kısımda bizi karşılayan o fütüristik stili epey sevdim. Diğer yandan arabanın gerek motor gerek şarj gerek batarya kapasitesi konusunda beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. LiDAR sensörü de tercih edilmesinin üzerinde önemli rol oynayan bir diğer önemli faktör olacaktır.