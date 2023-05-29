Taksi Dönüşüm Kapsamında Yeni Bir Taksi Hayata Geçiriliyor: Citroen Jumpy Spacetourer

İstanbul'da çözülmesi giderek zor bir hâl alan taksi probleminin çözümü kapsamında alınan kararlardan bir yenisinde standart taksilere kıyasla daha geniş ve lüks olarak kabul edebileceğimiz yeni taksiler hayata geçiriliyor.

Citroen'in Jumpy Spacetourer modelinin kullanılacağı bu yeni taksilerde konfor ve araç içi teknolojilerine ek olarak, engelli yolcuların taksiye erişimini de kolaylaştırma amaçlanıyor.

Citroen Jumpy Spacetourer Güçlü ve Konforlu Yapısıyla Dikkat Çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu geri dönüşüm kampanyasının akabinde hizmete alınan yeni araç Citroen Jumpy Spacetourer, geniş iç hacme sahip olması nedeniyle normalin üzerinde yolcu taşıyabiliyor, bu sayede benzer rotadaki yolcular için ek hizmet olağanı tanıyor.

Yakında yollarda olması beklenen bu yeni taksi modeli, gerek sessiz ve güçlü motoru gerek otomatik vitese sahip olması güvenli olduğu kadar ihtiyaçları karşılayabilecek türden bir araç olmasıyla da dikkat çekiyor.

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